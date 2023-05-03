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Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html
Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы
Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни, отметив, что все службы готовы. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:01
2023-05-03T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни, отметив, что все службы готовы. "Но мы уходим от массового формата в силу того, что со стороны Киева ожидаются провокации. Всю неделю повышенная активность ЦИПсО (украинских центров информационно-психологических операций – ред.), придумывают новые "истории" по Крыму, даже сколько людей попадет под "уголовное преследование". В основном атаки все информационные, это с целью создать у нас в тылу группировки, создать панику. Понятно, посеять. Вот и вся ситуация. Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы", - сказал журналистам Аксенов. В День Победы и в преддверии праздника представители властей проведут возложения к мемориалам, посетят ветеранов, депутаты и молодежь готовят подарки. Глава региона отметил, что поздравления получат и участники спецоперации. Ранее Аксенов сообщил, что массовые мероприятия, в том числе военные парады в Крыму в целях безопасности граждан на 9 мая проводиться не будут. Минобороны РФ также сообщило о том, что военный парад не будет проводиться в Севастополе.
https://ria.ru/20230420/parad-1866629760.html
республика крым
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безопасность, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы

Аксенов не исключил, что Украина попытается провести провокации в Крыму в праздничные дни

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни, отметив, что все службы готовы.
"Но мы уходим от массового формата в силу того, что со стороны Киева ожидаются провокации. Всю неделю повышенная активность ЦИПсО (украинских центров информационно-психологических операций – ред.), придумывают новые "истории" по Крыму, даже сколько людей попадет под "уголовное преследование". В основном атаки все информационные, это с целью создать у нас в тылу группировки, создать панику. Понятно, посеять. Вот и вся ситуация. Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы", - сказал журналистам Аксенов.
В День Победы и в преддверии праздника представители властей проведут возложения к мемориалам, посетят ветеранов, депутаты и молодежь готовят подарки. Глава региона отметил, что поздравления получат и участники спецоперации.
Ранее Аксенов сообщил, что массовые мероприятия, в том числе военные парады в Крыму в целях безопасности граждан на 9 мая проводиться не будут. Минобороны РФ также сообщило о том, что военный парад не будет проводиться в Севастополе.
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая
20 апреля, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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