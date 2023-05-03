https://ria.ru/20230503/ukraina-1869359285.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:44

2023-05-03T11:44

2023-05-03T11:44

в мире

черниговская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных областях прозвучал в 11.12 (совпадает с мск). Ранее в среду в ряде регионов Украины уже была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о ночной атаке на нефтебазу в Кропивницком. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230503/trevoga-1869297301.html

https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html

черниговская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черниговская область, вооруженные силы рф, украина