https://ria.ru/20230503/ucheniya-1869502114.html
Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве
Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве
Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:46
2023-05-03T19:46
2023-05-03T19:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151782/68/1517826853_0:355:3312:2218_1920x0_80_0_0_36d33a75ea529d446ef8eb8eb0d0de72.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей. Такие учения проводятся регулярно в разных точках города", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение таких учений позволяет не только отработать на практике алгоритм действий при возникновении ЧС и протестировать новые методы реагирования, но и провести испытания новейшего оборудования и техники. Ранее в конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
https://ria.ru/20230403/pavodki-1862584713.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151782/68/1517826853_56:0:3013:2218_1920x0_80_0_0_356843d6344cd8dbbfc6f66982b285c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей. Такие учения проводятся регулярно в разных точках города", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде.
«
"Для отработки тушения пожара будут в том числе привлечены современные вертолеты, оборудованные системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение таких учений позволяет не только отработать на практике алгоритм действий при возникновении ЧС и протестировать новые методы реагирования, но и провести испытания новейшего оборудования и техники.
Ранее в конце марта в ТиНАО
прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
Полный контроль: московские службы продемонстрировали готовность к паводку