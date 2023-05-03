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Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
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19:46 03.05.2023
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Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве
Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве
Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:46
2023-05-03T19:46
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей. Такие учения проводятся регулярно в разных точках города", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение таких учений позволяет не только отработать на практике алгоритм действий при возникновении ЧС и протестировать новые методы реагирования, но и провести испытания новейшего оборудования и техники. Ранее в конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевПожарно-тактические учения сотрудников Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г.Москве
Пожарно-тактические учения сотрудников Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г.Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Пожарно-тактические учения сотрудников Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г.Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей. Такие учения проводятся регулярно в разных точках города", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде.
«
"Для отработки тушения пожара будут в том числе привлечены современные вертолеты, оборудованные системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение таких учений позволяет не только отработать на практике алгоритм действий при возникновении ЧС и протестировать новые методы реагирования, но и провести испытания новейшего оборудования и техники.
Ранее в конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
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