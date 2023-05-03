https://ria.ru/20230503/ucheniya-1869502114.html

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве - РИА Новости, 03.05.2023

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:46

2023-05-03T19:46

2023-05-03T19:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей. Такие учения проводятся регулярно в разных точках города", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение таких учений позволяет не только отработать на практике алгоритм действий при возникновении ЧС и протестировать новые методы реагирования, но и провести испытания новейшего оборудования и техники. Ранее в конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

https://ria.ru/20230403/pavodki-1862584713.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы