https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html

Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes

Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes - РИА Новости, 03.05.2023

Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes

К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:25

2023-05-03T05:25

2023-05-03T06:13

происшествия

красноярск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает региональный главк СК. Ранее следствие сообщало, что 3 марта 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый - 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и рассказал следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжег тело. "Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая имела перед убитой долги и вступила в сговор с обвиняемым мужчиной – в качестве вознаграждения за убийство женщина разрешила не возвращать ей долг в сумме 600 тысяч рублей. Мужчина познакомился с потерпевшей, вошел к ней в доверие и на встрече 3 марта убил ее, ударив несколько раз ключом-трещоткой по голове. После он забрал ключи и документы из сумки женщины, забрал из сейфа в ее квартире деньги, часть из которых передал "заказчице" убийства.

https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869189230.html

красноярск

иркутская область

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происшествия, красноярск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), mercedes