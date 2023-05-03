Рейтинг@Mail.ru
Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 03.05.2023 (обновлено: 06:13 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html
Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes
Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes - РИА Новости, 03.05.2023
Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes
К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:25
2023-05-03T06:13
происшествия
красноярск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_176:0:1600:801_1920x0_80_0_0_d23813d3616678eac1bd53a363f96c89.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает региональный главк СК. Ранее следствие сообщало, что 3 марта 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый - 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и рассказал следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжег тело. "Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая имела перед убитой долги и вступила в сговор с обвиняемым мужчиной – в качестве вознаграждения за убийство женщина разрешила не возвращать ей долг в сумме 600 тысяч рублей. Мужчина познакомился с потерпевшей, вошел к ней в доверие и на встрече 3 марта убил ее, ударив несколько раз ключом-трещоткой по голове. После он забрал ключи и документы из сумки женщины, забрал из сейфа в ее квартире деньги, часть из которых передал "заказчице" убийства.
https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869189230.html
красноярск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ed1878fb2f930022add3e681df3c1766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Красноярск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes

СК установил причастность подруги-должницы к убийству жительницы Красноярска Кузьминой

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает региональный главк СК.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый - 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и рассказал следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжег тело.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая имела перед убитой долги и вступила в сговор с обвиняемым мужчиной – в качестве вознаграждения за убийство женщина разрешила не возвращать ей долг в сумме 600 тысяч рублей. Мужчина познакомился с потерпевшей, вошел к ней в доверие и на встрече 3 марта убил ее, ударив несколько раз ключом-трещоткой по голове. После он забрал ключи и документы из сумки женщины, забрал из сейфа в ее квартире деньги, часть из которых передал "заказчице" убийства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери
2 мая, 15:55
 
ПроисшествияКрасноярскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала