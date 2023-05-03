Установлена причастная к убийству жительницы Красноярска на Mercedes
СК установил причастность подруги-должницы к убийству жительницы Красноярска Кузьминой
© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. К убийству жительницы Красноярска, тело которой было найдено в Иркутской области, оказалась причастна ее подруга, имевшая долги перед убитой, сообщает региональный главк СК.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый - 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и рассказал следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжег тело.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая имела перед убитой долги и вступила в сговор с обвиняемым мужчиной – в качестве вознаграждения за убийство женщина разрешила не возвращать ей долг в сумме 600 тысяч рублей. Мужчина познакомился с потерпевшей, вошел к ней в доверие и на встрече 3 марта убил ее, ударив несколько раз ключом-трещоткой по голове. После он забрал ключи и документы из сумки женщины, забрал из сейфа в ее квартире деньги, часть из которых передал "заказчице" убийства.