https://ria.ru/20230503/ubiystva-1869309684.html

Источник: главу крупнейшей в Приморье сети стоматологий выпустили из СИЗО

Источник: главу крупнейшей в Приморье сети стоматологий выпустили из СИЗО - РИА Новости, 03.05.2023

Источник: главу крупнейшей в Приморье сети стоматологий выпустили из СИЗО

Гендиректор крупнейшей в Приморье сети стоматологий George Group Эдуард Бабакохян, чей брат обвиняется в заказе убийств в начале 2000-х годов, выпущен из-под... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:25

2023-05-03T06:25

2023-05-03T06:25

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Гендиректор крупнейшей в Приморье сети стоматологий George Group Эдуард Бабакохян, чей брат обвиняется в заказе убийств в начале 2000-х годов, выпущен из-под стражи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. В начале марта Бабакохяна задержали по подозрению в передаче взяток в общей сумме 155 тысяч рублей работнику СИЗО. Следствие полагает, что деньги он переводил за передачу алкоголя и средств связи своему брату, находящемуся в СИЗО по делу о заказных убийствах. Эдуарда арестовали на два месяца, до начала мая. В середине марта суд отклонил жалобу на заключение братьев под стражу. "Ему (Эдуарду - ред.) изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определённых действий", - рассказал собеседник. В апреле 2022 года по подозрению в заказе убийства совладельца ночного клуба во Владивостоке в 2001 году был задержан и арестован приморский бизнесмен. Следователи позже заподозрили его в заказе успешного покушения и на соучредителя одного из местных кинотеатров в 2002 году. Вероятный заказчик убийств - один из бывших учредителей сети стоматологий George Group Армен Бабакохян, раскрыл источник РИА Новости в приморских силовых структурах.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html

владивосток

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владивосток, происшествия