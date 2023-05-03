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Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России - РИА Новости, 03.05.2023
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России
Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России, сообщает в среду газета "Нейтральный... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:53
2023-05-03T06:53
2023-05-03T06:53
россия
туркмения
узбекистан
сердар бердымухамедов
в мире
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АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России, сообщает в среду газета "Нейтральный Туркменистан". "Подсоединение высокоскоростной автотрассы, объединяющей восточный регион и центр нашей страны, к автобану Ашхабад–Туркменбаши (бывший Красноводск) обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к Международному морскому порту на Каспии, а оттуда – на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям", - говорится в послании Бердымухамедова участникам международного транспортного форума, который стартует в среду в Ашхабаде.
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россия, туркмения, узбекистан, сердар бердымухамедов , в мире
Россия, Туркмения, Узбекистан, Сердар Бердымухамедов , В мире
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России
Президент Туркмении пообещал обеспечить грузовикам из Узбекистана выход на юг России