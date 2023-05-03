Рейтинг@Mail.ru
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/turkmeniya-1869310373.html
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России - РИА Новости, 03.05.2023
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России
Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России, сообщает в среду газета "Нейтральный... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:53
2023-05-03T06:53
россия
туркмения
узбекистан
сердар бердымухамедов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_433:649:2567:1850_1920x0_80_0_0_190bac77b8d62b1f336d2300fee3652d.jpg
АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России, сообщает в среду газета "Нейтральный Туркменистан". "Подсоединение высокоскоростной автотрассы, объединяющей восточный регион и центр нашей страны, к автобану Ашхабад–Турк­менбаши (бывший Красноводск) обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к Международному морскому порту на Каспии, а оттуда – на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям", - говорится в послании Бердымухамедова участникам международного транспортного форума, который стартует в среду в Ашхабаде.
https://ria.ru/20230103/turkmeniya-1842898556.html
россия
туркмения
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_88e3f76729c0a67e419ba0070b01e626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туркмения, узбекистан, сердар бердымухамедов , в мире
Россия, Туркмения, Узбекистан, Сердар Бердымухамедов , В мире
Туркмения обеспечит грузовому транспорту из Узбекистана выход на юг России

Президент Туркмении пообещал обеспечить грузовикам из Узбекистана выход на юг России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России, сообщает в среду газета "Нейтральный Туркменистан".
"Подсоединение высокоскоростной автотрассы, объединяющей восточный регион и центр нашей страны, к автобану Ашхабад–Турк­менбаши (бывший Красноводск) обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к Международному морскому порту на Каспии, а оттуда – на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям", - говорится в послании Бердымухамедова участникам международного транспортного форума, который стартует в среду в Ашхабаде.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
3 января, 08:15
 
РоссияТуркменияУзбекистанСердар БердымухамедовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала