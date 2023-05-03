https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html

Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков

Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков - РИА Новости, 03.05.2023

Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по развитию в регионе системы трудоустройства подростков в свободное от учебы время, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:25

2023-05-03T17:25

2023-05-03T17:25

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по развитию в регионе системы трудоустройства подростков в свободное от учебы время, сообщает пресс-служба областного правительства."Важно, чтобы у всех наших подростков, желающих получить первый трудовой опыт, была такая возможность. Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами", – сказал Руденя на заседании регионального правительства при обсуждении темы организации летнего отдыха подростков в 2023 году.В Тверской области количество трудоустроенных в каникулярный период подростков ежегодно увеличивается. Если в 2020 году их было 5301, то в 2021-м – 6433. В прошлом году трудовой опыт в 769 организациях региона получили порядка 7500 подростков. Планы на 2023 год также - не менее 7500 человек. Увеличиваются также средний период работы ребят (в прошлом году - 20 дней), количество предлагаемых вакансий и средняя заработная плата.Губернатор подчеркнул, что во многом такой рост обусловила планомерная поддержка со стороны региона предприятий, предоставляющих подросткам рабочие места.Руденя поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах. Среди ключевых задач – увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера губернатор отметил большой потенциал сферы здравоохранения. Важно также, чтобы дети получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях.С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают молодежь. Увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. В прошлом году такую поддержку региона получили более 350 предприятий Верхневолжья, на которых трудовой опыт получили свыше 2600 подростков.В 2023 году планируется развивать положительный опыт корпоративных программ занятости с привлечением детей сотрудников предприятий, а также расширять деятельность трудовых лагерей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя