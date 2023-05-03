Рейтинг@Mail.ru
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:25 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков - РИА Новости, 03.05.2023
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по развитию в регионе системы трудоустройства подростков в свободное от учебы время, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:25
2023-05-03T17:25
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869465415_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_2c62eae4d0ae36eaccb64176dd504efa.jpg
ТВЕРЬ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по развитию в регионе системы трудоустройства подростков в свободное от учебы время, сообщает пресс-служба областного правительства."Важно, чтобы у всех наших подростков, желающих получить первый трудовой опыт, была такая возможность. Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами", – сказал Руденя на заседании регионального правительства при обсуждении темы организации летнего отдыха подростков в 2023 году.В Тверской области количество трудоустроенных в каникулярный период подростков ежегодно увеличивается. Если в 2020 году их было 5301, то в 2021-м – 6433. В прошлом году трудовой опыт в 769 организациях региона получили порядка 7500 подростков. Планы на 2023 год также - не менее 7500 человек. Увеличиваются также средний период работы ребят (в прошлом году - 20 дней), количество предлагаемых вакансий и средняя заработная плата.Губернатор подчеркнул, что во многом такой рост обусловила планомерная поддержка со стороны региона предприятий, предоставляющих подросткам рабочие места.Руденя поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах. Среди ключевых задач – увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера губернатор отметил большой потенциал сферы здравоохранения. Важно также, чтобы дети получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях.С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают молодежь. Увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. В прошлом году такую поддержку региона получили более 350 предприятий Верхневолжья, на которых трудовой опыт получили свыше 2600 подростков.В 2023 году планируется развивать положительный опыт корпоративных программ занятости с привлечением детей сотрудников предприятий, а также расширять деятельность трудовых лагерей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869465415_149:66:1153:819_1920x0_80_0_0_d0d2ee990a98b47324d13fd797a90bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по развитию в регионе системы трудоустройства подростков в свободное от учебы время, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Важно, чтобы у всех наших подростков, желающих получить первый трудовой опыт, была такая возможность. Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами", – сказал Руденя на заседании регионального правительства при обсуждении темы организации летнего отдыха подростков в 2023 году.
В Тверской области количество трудоустроенных в каникулярный период подростков ежегодно увеличивается. Если в 2020 году их было 5301, то в 2021-м – 6433. В прошлом году трудовой опыт в 769 организациях региона получили порядка 7500 подростков. Планы на 2023 год также - не менее 7500 человек. Увеличиваются также средний период работы ребят (в прошлом году - 20 дней), количество предлагаемых вакансий и средняя заработная плата.
Губернатор подчеркнул, что во многом такой рост обусловила планомерная поддержка со стороны региона предприятий, предоставляющих подросткам рабочие места.
Руденя поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах. Среди ключевых задач – увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера губернатор отметил большой потенциал сферы здравоохранения. Важно также, чтобы дети получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях.
В Тверской области открылись отделения Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи
2 марта, 12:18
С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают молодежь. Увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. В прошлом году такую поддержку региона получили более 350 предприятий Верхневолжья, на которых трудовой опыт получили свыше 2600 подростков.
В 2023 году планируется развивать положительный опыт корпоративных программ занятости с привлечением детей сотрудников предприятий, а также расширять деятельность трудовых лагерей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала