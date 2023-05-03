https://ria.ru/20230503/trevoga-1869297301.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:21
2023-05-03T00:21
2023-05-03T00:33
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти.Во вторник взрывы, как писали местные СМИ, гремели в Сумской и Черниговской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230502/trevoga-1869187197.html
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киев, вооруженные силы рф, черниговская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Черниговская область, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога