https://ria.ru/20230503/trevoga-1869297301.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:21

2023-05-03T00:21

2023-05-03T00:33

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

черниговская область

украина

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти.Во вторник взрывы, как писали местные СМИ, гремели в Сумской и Черниговской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230502/trevoga-1869187197.html

киев

черниговская область

украина

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киев, вооруженные силы рф, черниговская область, украина, в мире