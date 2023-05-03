https://ria.ru/20230503/transport-1869433117.html
В Госдуме призвали регламентировать работу беспилотного транспорта
В Госдуме призвали регламентировать работу беспилотного транспорта - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме призвали регламентировать работу беспилотного транспорта
Подготовлен проект о беспилотном транспорте в РФ, нужно также разработать комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого вопроса, сообщил глава... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:38
2023-05-03T15:38
2023-05-03T15:38
александр хинштейн
технологии
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Подготовлен проект о беспилотном транспорте в РФ, нужно также разработать комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого вопроса, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. "До настоящего времени "беспилотники", как и средства противодействия им — никак не урегулированы с точки зрения закона… Только сейчас, например, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта... Необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности", - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Хинштейн, атака беспилотников на Кремль требует принятия не только политических, но и законодательных решений.
https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, технологии, россия, госдума рф
Александр Хинштейн, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Госдуме призвали регламентировать работу беспилотного транспорта
Хинштейн: проект о беспилотном транспорте готов, нужен комплекс законов по всей сфере