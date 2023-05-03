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СМИ: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами - РИА Новости, 03.05.2023
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01:05 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/tramp-1869299980.html
СМИ: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами
СМИ: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами
Бывший президент США Дональд Трамп хочет пропустить первые дебаты с другими кандидатами в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года от... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:05
2023-05-03T01:05
в мире
сша
милуоки
флорида
дональд трамп
рон десантис
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп хочет пропустить первые дебаты с другими кандидатами в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, чтобы не делиться с ними рейтингом, сообщает New York Times со ссылкой на окружение политика. Мероприятие запланировано на август и пройдет в городе Милуоки, говорится в сообщении. Как пишет газета со ссылкой на источники в окружении Трампа, политик не хочет, чтобы его участие в дебатах "вдохнуло жизнь" в кампании его оппонентов. Трамп основывает свое убеждение на данных соцопросов, которые демонстрируют значительный отрыв от губернатора Флориды Рона Десантиса и еще большую разницу в поддержке экс-президента и других возможных кандидатов, говорится в сообщении. При этом в окружении Трампа говорят, что ситуация может и измениться с объявлением об участии Десантиса, который пока не выдвигался официально, кроме того, экс-президенту будет сложно удержаться от выступлений, когда его будут критиковать оппоненты, говорится в сообщении.
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в мире, сша, милуоки, флорида, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Милуоки, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис
СМИ: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами

NYT: Трамп хочет пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп хочет пропустить первые дебаты с другими кандидатами в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, чтобы не делиться с ними рейтингом, сообщает New York Times со ссылкой на окружение политика.
«
"Трамп, вероятно, пропустит по крайней мере первые дебаты республиканских кандидатов", - сообщает газета.
Мероприятие запланировано на август и пройдет в городе Милуоки, говорится в сообщении. Как пишет газета со ссылкой на источники в окружении Трампа, политик не хочет, чтобы его участие в дебатах "вдохнуло жизнь" в кампании его оппонентов. Трамп основывает свое убеждение на данных соцопросов, которые демонстрируют значительный отрыв от губернатора Флориды Рона Десантиса и еще большую разницу в поддержке экс-президента и других возможных кандидатов, говорится в сообщении.
При этом в окружении Трампа говорят, что ситуация может и измениться с объявлением об участии Десантиса, который пока не выдвигался официально, кроме того, экс-президенту будет сложно удержаться от выступлений, когда его будут критиковать оппоненты, говорится в сообщении.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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В миреСШАМилуокиФлоридаДональд ТрампРон Десантис
 
 
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