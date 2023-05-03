В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 9.15 (совпадает с мск).
Ранее в среду в ряде регионов Украины уже была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о ночной атаке на нефтебазу в Кропивницком.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.