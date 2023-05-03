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Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе

Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе - РИА Новости, 03.05.2023

Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе

Запад, стремясь внушить страх населению России, сейчас активно использует террористические и экстремистские организации так, как делал это в 1990-е годы на... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:19

2023-05-03T00:19

2023-05-03T00:19

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кавказ

северный кавказ

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад, стремясь внушить страх населению России, сейчас активно использует террористические и экстремистские организации так, как делал это в 1990-е годы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства", - пояснил он.

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кавказ

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

россия, кавказ, северный кавказ, николай патрушев, в мире