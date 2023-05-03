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Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе
Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе
Запад, стремясь внушить страх населению России, сейчас активно использует террористические и экстремистские организации так, как делал это в 1990-е годы на... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:19
2023-05-03T00:19
2023-05-03T00:19
россия
кавказ
северный кавказ
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад, стремясь внушить страх населению России, сейчас активно использует террористические и экстремистские организации так, как делал это в 1990-е годы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства", - пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кавказ, северный кавказ, николай патрушев, в мире
Россия, Кавказ, Северный Кавказ, Николай Патрушев, В мире
Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе
Патрушев: Запад использует против России террористов, как в 1990-е на Северном Кавказе