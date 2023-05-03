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Докладчик ПАСЕ признал проблемы со свободой СМИ в Европе - РИА Новости, 03.05.2023
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13:17 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/svoboda-1869395199.html
Докладчик ПАСЕ признал проблемы со свободой СМИ в Европе
Докладчик ПАСЕ признал проблемы со свободой СМИ в Европе - РИА Новости, 03.05.2023
Докладчик ПАСЕ признал проблемы со свободой СМИ в Европе
Европа больше не является безопасным прибежищем свободы СМИ, поэтому государства-члены Совета Европы должны взять на себя больше обязательств на международном... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:17
2023-05-03T13:17
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Европа больше не является безопасным прибежищем свободы СМИ, поэтому государства-члены Совета Европы должны взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы прессы, считает генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов Могенс Йенсен. Он напомнил, что 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати и свобода СМИ очень важна для отстаивания общих европейских ценностей. "Мы привыкли говорить о том, что без действенной свободы СМИ не может быть настоящей демократии; но год за годом Всемирный день свободы печати также напоминает нам о десятках убитых журналистов, сотнях заключенных в тюрьмах, тысячах, подвергшихся угрозам, запугиванию и насилию во всем мире, в том числе в Европе", - отметил докладчик ПАСЕ. В этой связи Йенсен напомнил, что в 2022 году Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов сообщила о 289 сигналах о нарушении свободы СМИ, касающихся 37 государств-членов СЕ. По его словам, среди тревожных тенденций - безнаказанность виновных в преступных действиях против журналистов, угрозы в адрес женщин-журналистов, в том числе онлайн-насилие, и криминализация журналистики.
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в мире, европа, совет европы, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Европа, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
Докладчик ПАСЕ признал проблемы со свободой СМИ в Европе

Докладчик ПАСЕ Йенсен признал, что Европа перестала быть безопасным прибежищем свободы СМИ

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Европа больше не является безопасным прибежищем свободы СМИ, поэтому государства-члены Совета Европы должны взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы прессы, считает генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов Могенс Йенсен.
«
"Европа, к сожалению, не является прибежищем свободы СМИ, и это необходимо изменить. Государства-члены Совета Европы должны обеспечить соблюдение стандартов, которые они одобрили, и взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы СМИ; пора действовать!" - говорится в заявлении Йенсена, распространенном пресс-службой Совета Европы.
Он напомнил, что 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати и свобода СМИ очень важна для отстаивания общих европейских ценностей.
"Мы привыкли говорить о том, что без действенной свободы СМИ не может быть настоящей демократии; но год за годом Всемирный день свободы печати также напоминает нам о десятках убитых журналистов, сотнях заключенных в тюрьмах, тысячах, подвергшихся угрозам, запугиванию и насилию во всем мире, в том числе в Европе", - отметил докладчик ПАСЕ.
В этой связи Йенсен напомнил, что в 2022 году Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов сообщила о 289 сигналах о нарушении свободы СМИ, касающихся 37 государств-членов СЕ. По его словам, среди тревожных тенденций - безнаказанность виновных в преступных действиях против журналистов, угрозы в адрес женщин-журналистов, в том числе онлайн-насилие, и криминализация журналистики.
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