https://ria.ru/20230503/sudan-1869474311.html

Более 115 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Более 115 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 03.05.2023

Более 115 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами, говорится в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:52

2023-05-03T17:52

2023-05-03T17:52

в мире

судан

южный судан

столкновения в хартуме

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами, говорится в опубликованном заявлении гендиректора Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино на сайте организации. "По оценкам, в настоящее время более 334 053 человек (66 811 домашних хозяйств) стали внутренне перемещенными лицами, что составляет 72% от общего числа перемещенных лиц в штатах Западный и Южный Дарфур. До кризиса в Судане уже насчитывалось 3,7 миллиона перемещенных лиц в стране. Кроме того, более 115 тысяч человек пересекли границу с соседними странами", - приводятся в документе его слова. Глава МОМ повторяет призывы ООН к немедленному прекращению боевых действий, чтобы добраться до наиболее пострадавших. "Уязвимые люди не могут покинуть наиболее пострадавшие районы, и миллионы людей по-прежнему находятся в ловушке из-за резкого роста цен на продовольствие и транспорт, нехватки наличных денег и доступа к здравоохранению, расходным материалам и важнейшим услугам", - добавил Виторино. Ранее в среду генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Судан уже покинули 100 тысяч человек и могут покинуть еще 800 тысяч в предстоящие дни и недели. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Ранее генсек ООН, выступая на заседании Совбеза, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В минувшую субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.

https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html

судан

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, южный судан, столкновения в хартуме, оон