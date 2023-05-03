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Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Самсонову - РИА Новости, 03.05.2023
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08:48 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sud-1869318178.html
Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Самсонову
Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Самсонову - РИА Новости, 03.05.2023
Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Самсонову
Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда, отменившего приговор депутату Приморского РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:48
2023-05-03T08:48
происшествия
владивосток
приморский край
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда, отменившего приговор депутату Приморского края Артему Самсонову по делу о растлении ребенка, парламентарий вновь заключен под стражу, сообщил РИА Новости представитель кассационного суда. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора, и пересмотр дела приостановили. "Отменили апелляционное определение и направили на новое апелляционное рассмотрение. Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник. Согласно информации на сайте кассационного суда, помимо прокуратуры, жалобу на решение Приморского краевого суда также подал представитель потерпевшей стороны. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html
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происшествия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Самсонову

Суд признал незаконной отмену приговора приморскому депутату по делу о растлении ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда, отменившего приговор депутату Приморского края Артему Самсонову по делу о растлении ребенка, парламентарий вновь заключен под стражу, сообщил РИА Новости представитель кассационного суда.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора, и пересмотр дела приостановили.
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"Отменили апелляционное определение и направили на новое апелляционное рассмотрение. Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник.
Согласно информации на сайте кассационного суда, помимо прокуратуры, жалобу на решение Приморского краевого суда также подал представитель потерпевшей стороны.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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