https://ria.ru/20230503/strelba-1869513579.html
Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте
Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте - РИА Новости, 03.05.2023
Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, подозреваемого ищут, сообщила местная полиция. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:58
2023-05-03T20:58
2023-05-03T20:59
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, подозреваемого ищут, сообщила местная полиция. Полицейские распространили фотографии предполагаемого преступника, к месту происшествия стянуты значительные силы охраны правопорядка, сообщает полиция. По данным американских СМИ, стрельба произошла в медучреждении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атланта, сша
Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, подозреваемого ищут, сообщила местная полиция.
«
"Нам известно о нескольких раненых. Никто не задержан", - сообщила городская полиция в Twitter.
Полицейские распространили фотографии предполагаемого преступника, к месту происшествия стянуты значительные силы охраны правопорядка, сообщает полиция.
По данным американских СМИ, стрельба произошла в медучреждении.
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