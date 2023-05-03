https://ria.ru/20230503/strelba-1869513579.html

Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте

Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте - РИА Новости, 03.05.2023

Несколько человек ранены при стрельбе в Атланте

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, подозреваемого ищут, сообщила местная полиция. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:58

2023-05-03T20:58

2023-05-03T20:59

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атланта

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, подозреваемого ищут, сообщила местная полиция. Полицейские распространили фотографии предполагаемого преступника, к месту происшествия стянуты значительные силы охраны правопорядка, сообщает полиция. По данным американских СМИ, стрельба произошла в медучреждении.

https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html

атланта

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, атланта, сша