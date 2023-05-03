https://ria.ru/20230503/stolknovenie-1869349836.html

Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае

Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае - РИА Новости, 03.05.2023

Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае

Семиклассник предотвратил на Алтае столкновение грузового поезда с легковым автомобилем: мальчик заметил заглохшую на путях машину и предупредил работников... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:15

2023-05-03T11:15

2023-05-03T11:15

происшествия

авто

алтайский край

ржд

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семиклассник предотвратил на Алтае столкновение грузового поезда с легковым автомобилем: мальчик заметил заглохшую на путях машину и предупредил работников железнодорожной станции об опасности, сообщают РЖД. Произошло это 27 апреля. "Матвей Авдеев на станции Повалиха в Алтайском крае заметил заглохшую легковушку на путях. Мальчик побежал к работникам железнодорожной станции, чтобы предупредить об опасности", - рассказывают РЖД события того дня в своем телеграм-канале в среду. Дежурная по станции оперативно сообщила о ситуации локомотивной бригаде приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение — и никто не пострадал. "Вчера наши коллеги-железнодорожники навестили Матвея в школе, чтобы поблагодарить за отважный поступок. Юному герою вручили памятный подарок – новенький велосипед", - сообщает компания.

https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, алтайский край, ржд