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Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае - РИА Новости, 03.05.2023
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11:15 03.05.2023
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Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае
Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае - РИА Новости, 03.05.2023
Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае
Семиклассник предотвратил на Алтае столкновение грузового поезда с легковым автомобилем: мальчик заметил заглохшую на путях машину и предупредил работников... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:15
2023-05-03T11:15
происшествия
авто
алтайский край
ржд
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семиклассник предотвратил на Алтае столкновение грузового поезда с легковым автомобилем: мальчик заметил заглохшую на путях машину и предупредил работников железнодорожной станции об опасности, сообщают РЖД. Произошло это 27 апреля. "Матвей Авдеев на станции Повалиха в Алтайском крае заметил заглохшую легковушку на путях. Мальчик побежал к работникам железнодорожной станции, чтобы предупредить об опасности", - рассказывают РЖД события того дня в своем телеграм-канале в среду. Дежурная по станции оперативно сообщила о ситуации локомотивной бригаде приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение — и никто не пострадал. "Вчера наши коллеги-железнодорожники навестили Матвея в школе, чтобы поблагодарить за отважный поступок. Юному герою вручили памятный подарок – новенький велосипед", - сообщает компания.
https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html
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происшествия, авто, алтайский край, ржд
Происшествия, Авто, Алтайский край, РЖД
Школьник предотвратил столкновение грузового поезда с легковушкой на Алтае

Школьник на Алтае предупредил железнодорожников о заглохшей машине и предотвратил аварию

© РИА Новости / Юлия АхмедоваЖелезнодорожный переезд
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Железнодорожный переезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семиклассник предотвратил на Алтае столкновение грузового поезда с легковым автомобилем: мальчик заметил заглохшую на путях машину и предупредил работников железнодорожной станции об опасности, сообщают РЖД.
Произошло это 27 апреля. "Матвей Авдеев на станции Повалиха в Алтайском крае заметил заглохшую легковушку на путях. Мальчик побежал к работникам железнодорожной станции, чтобы предупредить об опасности", - рассказывают РЖД события того дня в своем телеграм-канале в среду.
Дежурная по станции оперативно сообщила о ситуации локомотивной бригаде приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение — и никто не пострадал.
"Вчера наши коллеги-железнодорожники навестили Матвея в школе, чтобы поблагодарить за отважный поступок. Юному герою вручили памятный подарок – новенький велосипед", - сообщает компания.
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ПроисшествияАвтоАлтайский крайРЖД
 
 
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