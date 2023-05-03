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В США прокомментировали слова Зеленского об утечке данных Пентагона
В США прокомментировали слова Зеленского об утечке данных Пентагона - РИА Новости, 03.05.2023
В США прокомментировали слова Зеленского об утечке данных Пентагона
В США после слов Владимира Зеленского о том, что он узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, заявили, что находятся в постоянном контакте с Киевом,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:34
2023-05-03T11:34
2023-05-03T11:37
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В США после слов Владимира Зеленского о том, что он узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, заявили, что находятся в постоянном контакте с Киевом, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее Зеленский в интервью газете Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, и назвал это "плохой историей". По его словам, это плохо для репутации Белого дома и США. "Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации, но мы не собираемся вдаваться в подробности этих частных обсуждений", - приводит телеканал заявление американского чиновника. Ранее в СМИ появились данные, которые названы утечкой документов Пентагона и американской разведки. Украина в них занимает особое место: в частности, сообщалось, что там описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. В СМИ утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. По делу об утечке 13 апреля задержали военного ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру. По данным Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869323050.html
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869296373.html
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РИА Новости
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в мире, москва, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Москва, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
В США прокомментировали слова Зеленского об утечке данных Пентагона
CNN: в США после слов Зеленского об утечке заявили, что постоянно контактируют с Киевом