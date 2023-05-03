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Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Непримиримые разногласия между американскими элитами стали причиной сильной нестабильности и неуправляемости политических процессов в США, констатирует... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:05
2023-05-03T00:05
2023-05-03T00:05
сша
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николай патрушев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Непримиримые разногласия между американскими элитами стали причиной сильной нестабильности и неуправляемости политических процессов в США, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Внутриполитические процессы в США приобретают турбулентный характер и становятся неуправляемыми в силу непримиримых разногласий элит, корпораций и властных структур", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
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сша, россия, николай патрушев
США, Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Патрушев: внутриполитические процессы в США становятся нестабильными и неуправляемыми