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Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США

Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США - РИА Новости, 03.05.2023

Патрушев назвал неуправляемыми внутриполитические процессы в США

Непримиримые разногласия между американскими элитами стали причиной сильной нестабильности и неуправляемости политических процессов в США, констатирует... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:05

2023-05-03T00:05

2023-05-03T00:05

сша

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Непримиримые разногласия между американскими элитами стали причиной сильной нестабильности и неуправляемости политических процессов в США, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Внутриполитические процессы в США приобретают турбулентный характер и становятся неуправляемыми в силу непримиримых разногласий элит, корпораций и властных структур", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

https://ria.ru/20230428/tramp-1868314670.html

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сша, россия, николай патрушев