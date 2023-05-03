https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1870315863.html

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО

Нижегородская пенсионерка передала 2,3 миллиона рублей из личных сбережений на дополнительную защитную экипировку для земляков-участников специальной военной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-03T14:20

2023-05-03T14:20

2023-05-07T14:24

специальная военная операция на украине

нижний новгород

надежные люди

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка передала 2,3 миллиона рублей из личных сбережений на дополнительную защитную экипировку для земляков-участников специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. Женщина, которая попросила не называть ее имя, сообщила о своем желании перечислить деньги участникам спецоперации в Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. "Я отдала свои сбережения для того, чтобы помочь защитить ребят, которые рискуют своей жизнью за Родину. Они молодые, у них вся жизнь впереди, а для меня деньги уже ничего не значат", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода. Представители Дома народного единства согласовали с нижегородкой выбор снаряжения, учитывая при этом запросы из воинских частей. Женщину пригласили лично передать закупленную экипировку военнослужащим. "Первый комплект современной экипировки в присутствии пенсионерки передали в руки участнику спецоперации, который после ранения проходит реабилитацию в Нижнем Новгороде", - подчеркивается в сообщении. Военнослужащий с позывным "Абхаз" заявил, что "такой поступок человека в преклонном возрасте вызывает восхищение и уважение" и добавил, что "это ни с чем не сравнимое чувство, когда там, на передовой, ты понимаешь, что с тобой - вся страна". Отмечается, что Дом народного единства приступил к отправке новой экипировки в воинские части, где служат нижегородцы. Всего за время специальной военной операции Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправил в зону СВО более 250 гуманитарных конвоев и 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html

нижний новгород

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нижний новгород, надежные люди