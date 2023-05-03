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Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 03.05.2023 (обновлено: 14:24 07.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1870315863.html
Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО
Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО
Нижегородская пенсионерка передала 2,3 миллиона рублей из личных сбережений на дополнительную защитную экипировку для земляков-участников специальной военной... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-03T14:20
2023-05-07T14:24
специальная военная операция на украине
нижний новгород
надежные люди
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка передала 2,3 миллиона рублей из личных сбережений на дополнительную защитную экипировку для земляков-участников специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. Женщина, которая попросила не называть ее имя, сообщила о своем желании перечислить деньги участникам спецоперации в Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. "Я отдала свои сбережения для того, чтобы помочь защитить ребят, которые рискуют своей жизнью за Родину. Они молодые, у них вся жизнь впереди, а для меня деньги уже ничего не значат", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода. Представители Дома народного единства согласовали с нижегородкой выбор снаряжения, учитывая при этом запросы из воинских частей. Женщину пригласили лично передать закупленную экипировку военнослужащим. "Первый комплект современной экипировки в присутствии пенсионерки передали в руки участнику спецоперации, который после ранения проходит реабилитацию в Нижнем Новгороде", - подчеркивается в сообщении. Военнослужащий с позывным "Абхаз" заявил, что "такой поступок человека в преклонном возрасте вызывает восхищение и уважение" и добавил, что "это ни с чем не сравнимое чувство, когда там, на передовой, ты понимаешь, что с тобой - вся страна". Отмечается, что Дом народного единства приступил к отправке новой экипировки в воинские части, где служат нижегородцы. Всего за время специальной военной операции Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправил в зону СВО более 250 гуманитарных конвоев и 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html
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нижний новгород, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Нижний Новгород, Надежные люди
Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала 2,3 миллиона рублей бойцам СВО

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала сбережения на 2,3 миллиона рублей бойцам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в секторе СВО. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка передала 2,3 миллиона рублей из личных сбережений на дополнительную защитную экипировку для земляков-участников специальной военной операции, сообщает Дом народного единства.
Женщина, которая попросила не называть ее имя, сообщила о своем желании перечислить деньги участникам спецоперации в Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.
"Я отдала свои сбережения для того, чтобы помочь защитить ребят, которые рискуют своей жизнью за Родину. Они молодые, у них вся жизнь впереди, а для меня деньги уже ничего не значат", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода.
Представители Дома народного единства согласовали с нижегородкой выбор снаряжения, учитывая при этом запросы из воинских частей. Женщину пригласили лично передать закупленную экипировку военнослужащим.
"Первый комплект современной экипировки в присутствии пенсионерки передали в руки участнику спецоперации, который после ранения проходит реабилитацию в Нижнем Новгороде", - подчеркивается в сообщении. Военнослужащий с позывным "Абхаз" заявил, что "такой поступок человека в преклонном возрасте вызывает восхищение и уважение" и добавил, что "это ни с чем не сравнимое чувство, когда там, на передовой, ты понимаешь, что с тобой - вся страна".
Отмечается, что Дом народного единства приступил к отправке новой экипировки в воинские части, где служат нижегородцы. Всего за время специальной военной операции Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправил в зону СВО более 250 гуманитарных конвоев и 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.
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