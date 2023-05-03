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КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ - РИА Новости, 03.05.2023
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19:40 03.05.2023
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КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ
КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ - РИА Новости, 03.05.2023
КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ
Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Северная Осетия – Алания подписали соглашение о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:40
2023-05-03T19:40
корпорация мсп
александр исаевич
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Северная Осетия – Алания подписали соглашение о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках соглашения планируется, в частности, увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса."Предприниматели получат дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, в том числе при помощи механизмов гарантийной поддержки. Малый и средний бизнес также сможет воспользоваться программой льготного лизинга или благодаря мероприятиям по расширению рынков сбыта стать поставщиком крупных компаний с госучастием", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано более 16,7 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 28,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 71 тысячу человек."В республике такому сегменту, как малое и среднее предпринимательство, уделяется повышенное внимание. Об этом говорит и тот факт, что Северная Осетия - один из тех немногих субъектов, где численность занятых в МСП из года в год растет. На тысячу человек в республике приходится 24 субъекта малого и среднего бизнеса, и по этому показателю мы находимся на третьем месте среди регионов СКФО. Нельзя не признать тот факт, что малые и средние формы предпринимательства позволяют успешно справляться со многими экономическими рисками. Поэтому наша работа по поддержке МСП будет только усиливаться", - приводятся в сообщении слова главы республики Сергея Меняйло.По данным КМСП, малый и средний бизнес Республики Северная Осетия – Алания получил в 2022 году финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена 129 компаниям. По данным на 20 апреля, в текущем году при помощи НГС финансовую поддержку уже получили 40 компаний на сумму 428 миллионов рублей, что на треть больше, чем годом ранее.Также в 2022 году 239 малых и средних компаний региона стали поставщиками крупнейших заказчиков, с которыми были заключены договоры по результатам закупок по 223-ФЗ на общую сумму почти 6,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом увеличился на 36% объем закупок и на 58% количество МСП-поставщиков.Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html
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корпорация мсп, александр исаевич, республика северная осетия - алания
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Республика Северная Осетия - Алания

КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ

© Фото : Корпорация МСП КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ
КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Корпорация МСП
КМСП и Северная Осетия договорились о сотрудничестве по развитию МСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Северная Осетия – Алания подписали соглашение о сотрудничестве по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках соглашения планируется, в частности, увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса.
"Предприниматели получат дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, в том числе при помощи механизмов гарантийной поддержки. Малый и средний бизнес также сможет воспользоваться программой льготного лизинга или благодаря мероприятиям по расширению рынков сбыта стать поставщиком крупных компаний с госучастием", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано более 16,7 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 28,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 71 тысячу человек.
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"В республике такому сегменту, как малое и среднее предпринимательство, уделяется повышенное внимание. Об этом говорит и тот факт, что Северная Осетия - один из тех немногих субъектов, где численность занятых в МСП из года в год растет. На тысячу человек в республике приходится 24 субъекта малого и среднего бизнеса, и по этому показателю мы находимся на третьем месте среди регионов СКФО. Нельзя не признать тот факт, что малые и средние формы предпринимательства позволяют успешно справляться со многими экономическими рисками. Поэтому наша работа по поддержке МСП будет только усиливаться", - приводятся в сообщении слова главы республики Сергея Меняйло.
По данным КМСП, малый и средний бизнес Республики Северная Осетия – Алания получил в 2022 году финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена 129 компаниям. По данным на 20 апреля, в текущем году при помощи НГС финансовую поддержку уже получили 40 компаний на сумму 428 миллионов рублей, что на треть больше, чем годом ранее.
Также в 2022 году 239 малых и средних компаний региона стали поставщиками крупнейших заказчиков, с которыми были заключены договоры по результатам закупок по 223-ФЗ на общую сумму почти 6,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом увеличился на 36% объем закупок и на 58% количество МСП-поставщиков.
Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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