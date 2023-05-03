https://ria.ru/20230503/siriya-1869414035.html

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии - РИА Новости, 03.05.2023

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) Айман Сафади РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:31

2023-05-03T14:31

2023-05-03T14:31

в мире

сирия

сергей лавров

иордания

айман ас-сафади

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) Айман Сафади обсудили по телефону урегулирование в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны. "Сафади рассказал об итогах состоявшейся 1 мая встречи министров иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Сирии. Лавров приветствовал выраженную на встрече готовность взять на себя лидирующую роль в содействии сирийскому урегулированию, включая решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры, возвращение беженцев, борьбу c терроризмом и наркотрафиком, продолжение межсирийского политического процесса", - сообщил МИД РФ. Кроме того, был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в продолжении координации подходов к урегулированию конфликтных ситуаций и кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и международную стабильность и безопасность, сообщили в российском МИД. Главы МИД также обсудили тематику дальнейшего укрепления российско-иорданского двустороннего сотрудничества. В понедельник в Аммане состоялась встреча глав МИД Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ирака, ставшая продолжением межарабских консультаций по САР, начавшихся в апреле в саудовском городе Джидда.

https://ria.ru/20230501/siriya-1869031690.html

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сирия

иордания

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в мире, сирия, сергей лавров, иордания, айман ас-сафади