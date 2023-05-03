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Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии - РИА Новости, 03.05.2023
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14:31 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/siriya-1869414035.html
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии - РИА Новости, 03.05.2023
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) Айман Сафади РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:31
2023-05-03T14:31
в мире
сирия
сергей лавров
иордания
айман ас-сафади
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) Айман Сафади обсудили по телефону урегулирование в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны. "Сафади рассказал об итогах состоявшейся 1 мая встречи министров иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Сирии. Лавров приветствовал выраженную на встрече готовность взять на себя лидирующую роль в содействии сирийскому урегулированию, включая решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры, возвращение беженцев, борьбу c терроризмом и наркотрафиком, продолжение межсирийского политического процесса", - сообщил МИД РФ. Кроме того, был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в продолжении координации подходов к урегулированию конфликтных ситуаций и кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и международную стабильность и безопасность, сообщили в российском МИД. Главы МИД также обсудили тематику дальнейшего укрепления российско-иорданского двустороннего сотрудничества. В понедельник в Аммане состоялась встреча глав МИД Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ирака, ставшая продолжением межарабских консультаций по САР, начавшихся в апреле в саудовском городе Джидда.
https://ria.ru/20230501/siriya-1869031690.html
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в мире, сирия, сергей лавров, иордания, айман ас-сафади
В мире, Сирия, Сергей Лавров, Иордания, Айман ас-Сафади
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии

Лавров и глава МИД Иордании Сафади обсудили по телефону урегулирование в Сирии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) Айман Сафади обсудили по телефону урегулирование в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны.
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"Сафади рассказал об итогах состоявшейся 1 мая встречи министров иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Сирии. Лавров приветствовал выраженную на встрече готовность взять на себя лидирующую роль в содействии сирийскому урегулированию, включая решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры, возвращение беженцев, борьбу c терроризмом и наркотрафиком, продолжение межсирийского политического процесса", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в продолжении координации подходов к урегулированию конфликтных ситуаций и кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и международную стабильность и безопасность, сообщили в российском МИД.
Главы МИД также обсудили тематику дальнейшего укрепления российско-иорданского двустороннего сотрудничества.
В понедельник в Аммане состоялась встреча глав МИД Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ирака, ставшая продолжением межарабских консультаций по САР, начавшихся в апреле в саудовском городе Джидда.
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В миреСирияСергей ЛавровИорданияАйман ас-Сафади
 
 
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