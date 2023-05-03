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Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше - РИА Новости, 03.05.2023
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19:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/shkola-1869502249.html
Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше
Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше - РИА Новости, 03.05.2023
Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше
Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:47
2023-05-03T19:47
в мире
россия
польша
варшава
геннадий гатилов
оон
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при посольстве РФ в Польше, говорится в опубликованном заявлении главы дипмиссии РФ Геннадия Гатилова на телеграм-канале постпредставительства. "Польские власти 29 апреля по сути совершили рейдерский захват дипломатической собственности другого государства – школы при Посольстве России в Варшаве. Этот открыто враждебный шаг стал не только примером вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., но и права детей на получение образования", - сказано в документе. Гатилов уточнил, что он направил личные послания в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам меньшинств Фернана Де Варенна и спецдокладчика СПЧ ООН по вопросу о праве на образование Фариды Шахид. Глава дипмиссии считает, что отсутствие внятной реакции на дискриминационные действия Варшавы "равноценно попустительству и молчаливому согласию с ними". В Варшаве 29 апреля местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". В связи с этим 2 мая министерство иностранных дел России вызвало польского временного поверенного в Москве и выразило ему протест.
https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html
https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html
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в мире, россия, польша, варшава, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Польша, Варшава, Геннадий Гатилов, ООН
Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше

Дипмиссия в Женеве обратилась в ООН после захвата школы при российском посольстве в Польше

© РИА Новости | Перейти в медиабанкШкола при российском посольстве в Варшаве
Школа при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Школа при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при посольстве РФ в Польше, говорится в опубликованном заявлении главы дипмиссии РФ Геннадия Гатилова на телеграм-канале постпредставительства.
"Польские власти 29 апреля по сути совершили рейдерский захват дипломатической собственности другого государства – школы при Посольстве России в Варшаве. Этот открыто враждебный шаг стал не только примером вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., но и права детей на получение образования", - сказано в документе.
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Гатилов уточнил, что он направил личные послания в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам меньшинств Фернана Де Варенна и спецдокладчика СПЧ ООН по вопросу о праве на образование Фариды Шахид.
«
"Я призвал ооновских правозащитников осудить и дать публичную оценку действиям польских властей, нарушающих не только международные договоренности, но и право детей получать образование на родном языке. Это очевидный случай, когда ни Верховный комиссар, ни спецдокладчики, ни Совет ООН по правам человека в целом не могут оставаться в стороне", - добавил дипломат.
Глава дипмиссии считает, что отсутствие внятной реакции на дискриминационные действия Варшавы "равноценно попустительству и молчаливому согласию с ними".
В Варшаве 29 апреля местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". В связи с этим 2 мая министерство иностранных дел России вызвало польского временного поверенного в Москве и выразило ему протест.
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