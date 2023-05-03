https://ria.ru/20230503/shkola-1869502249.html

Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше

Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше - РИА Новости, 03.05.2023

Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше

Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:47

2023-05-03T19:47

2023-05-03T19:47

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россия

польша

варшава

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при посольстве РФ в Польше, говорится в опубликованном заявлении главы дипмиссии РФ Геннадия Гатилова на телеграм-канале постпредставительства. "Польские власти 29 апреля по сути совершили рейдерский захват дипломатической собственности другого государства – школы при Посольстве России в Варшаве. Этот открыто враждебный шаг стал не только примером вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., но и права детей на получение образования", - сказано в документе. Гатилов уточнил, что он направил личные послания в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам меньшинств Фернана Де Варенна и спецдокладчика СПЧ ООН по вопросу о праве на образование Фариды Шахид. Глава дипмиссии считает, что отсутствие внятной реакции на дискриминационные действия Варшавы "равноценно попустительству и молчаливому согласию с ними". В Варшаве 29 апреля местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". В связи с этим 2 мая министерство иностранных дел России вызвало польского временного поверенного в Москве и выразило ему протест.

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html

россия

польша

варшава

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в мире, россия, польша, варшава, геннадий гатилов, оон