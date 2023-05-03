Россия обратилась в ООН после захвата школы при посольстве страны в Польше
Дипмиссия в Женеве обратилась в ООН после захвата школы при российском посольстве в Польше
Школа при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российское представительство в ООН направило ноту верховному комиссару ООН по правам человека и двум специальным докладчикам в связи с захватом школы при посольстве РФ в Польше, говорится в опубликованном заявлении главы дипмиссии РФ Геннадия Гатилова на телеграм-канале постпредставительства.
"Польские власти 29 апреля по сути совершили рейдерский захват дипломатической собственности другого государства – школы при Посольстве России в Варшаве. Этот открыто враждебный шаг стал не только примером вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., но и права детей на получение образования", - сказано в документе.
Гатилов уточнил, что он направил личные послания в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам меньшинств Фернана Де Варенна и спецдокладчика СПЧ ООН по вопросу о праве на образование Фариды Шахид.
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"Я призвал ооновских правозащитников осудить и дать публичную оценку действиям польских властей, нарушающих не только международные договоренности, но и право детей получать образование на родном языке. Это очевидный случай, когда ни Верховный комиссар, ни спецдокладчики, ни Совет ООН по правам человека в целом не могут оставаться в стороне", - добавил дипломат.
Глава дипмиссии считает, что отсутствие внятной реакции на дискриминационные действия Варшавы "равноценно попустительству и молчаливому согласию с ними".
В Варшаве 29 апреля местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". В связи с этим 2 мая министерство иностранных дел России вызвало польского временного поверенного в Москве и выразило ему протест.