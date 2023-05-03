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Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году - РИА Новости, 03.05.2023
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году
Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья завершат к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:50
2023-05-03T11:50
2023-05-03T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья завершат к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 50%. Ведутся работы по монтажу инженерных сетей, внутренней отделки помещений и устройству фасадных конструкций. Общая площадь объекта составит почти 12 тысяч квадратных метров."На объекте более 130 рабочих и 19 единиц техники. Строители приступили к планировке прилегающей территории под спортивное ядро и игровые площадки. Завершить строительство планируется к началу нового учебного года", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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