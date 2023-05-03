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Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:50 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/shkola-1869360967.html
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году - РИА Новости, 03.05.2023
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году
Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья завершат к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:50
2023-05-03T11:50
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья завершат к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 50%. Ведутся работы по монтажу инженерных сетей, внутренней отделки помещений и устройству фасадных конструкций. Общая площадь объекта составит почти 12 тысяч квадратных метров."На объекте более 130 рабочих и 19 единиц техники. Строители приступили к планировке прилегающей территории под спортивное ядро и игровые площадки. Завершить строительство планируется к началу нового учебного года", - уточняется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году

© Фото : министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья
Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : министерство строительного комплекса Московской области
Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья завершат к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 50%. Ведутся работы по монтажу инженерных сетей, внутренней отделки помещений и устройству фасадных конструкций. Общая площадь объекта составит почти 12 тысяч квадратных метров.
"На объекте более 130 рабочих и 19 единиц техники. Строители приступили к планировке прилегающей территории под спортивное ядро и игровые площадки. Завершить строительство планируется к началу нового учебного года", - уточняется в сообщении.
 
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