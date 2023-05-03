Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки
Зеленский заявил, что не видит заинтересованности России в продолжении зерновой инициативы
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не видит заинтересованности РФ в продолжении зерновой инициативы, отметив при этом, что так происходит каждый раз.
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"Я не вижу заинтересованности России продолжать зерновую инициативу, но это происходит каждый раз", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что не ищет заинтересованности РФ в участии в сделке, а беспокоится только о выполнении ею своей части соглашения с партнерами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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