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Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки - РИА Новости, 03.05.2023
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19:10 03.05.2023 (обновлено: 19:11 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869496250.html
Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки
Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки
Владимир Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не видит заинтересованности РФ в продолжении зерновой инициативы, отметив при РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:10
2023-05-03T19:11
зерновая сделка
экономика
украина
россия
оон
владимир зеленский
в мире
турция
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не видит заинтересованности РФ в продолжении зерновой инициативы, отметив при этом, что так происходит каждый раз. При этом Зеленский подчеркнул, что не ищет заинтересованности РФ в участии в сделке, а беспокоится только о выполнении ею своей части соглашения с партнерами. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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зерновая сделка, экономика, украина, россия, оон, владимир зеленский, в мире, турция
Зерновая сделка, Экономика, Украина, Россия, ООН, Владимир Зеленский, В мире, Турция
Зеленский не увидел заинтересованности России в продолжении зерновой сделки

Зеленский заявил, что не видит заинтересованности России в продолжении зерновой инициативы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не видит заинтересованности РФ в продолжении зерновой инициативы, отметив при этом, что так происходит каждый раз.
«
"Я не вижу заинтересованности России продолжать зерновую инициативу, но это происходит каждый раз", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что не ищет заинтересованности РФ в участии в сделке, а беспокоится только о выполнении ею своей части соглашения с партнерами.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Зерновая сделкаЭкономикаУкраинаРоссияООНВладимир ЗеленскийВ миреТурция
 
 
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