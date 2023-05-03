https://ria.ru/20230503/sdelka-1869453819.html

Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие"

Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие" - РИА Новости, 03.05.2023

Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие"

Реальное "оружие", которое угрожает продлению зерновой сделки, это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:53

2023-05-03T16:53

2023-05-03T16:53

россия

украина

черное море

константин гаврилов

владимир путин

оон

обсе

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Реальное "оружие", которое угрожает продлению зерновой сделки, это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Реальное "оружие", которое угрожает продлению "черноморской инициативы" по вывозу сельхозпродукции из Украины и аналогичному обязательству перед Россией в снятии препон на пути экспорта зерновых или удобрений – это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что российская сторона пока не видит "желания контрагентов по-настоящему выполнять то, что необходимо для успешной реализации инициативы Генерального секретаря ООН о пакетном подходе к экспорту сельхозпродукции из Украины и России". Гаврилов также отметил, что Москва категорически отвергает озвученные на Форуме в среду "безосновательные заявления государств – участников ОБСЕ об использовании Российской Федерацией продовольственной проблемы в качестве "оружия". "Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия", - указал дипломат. Глава делегации РФ также напомнил, что украинские вооружённые формирования ещё в прошлом году провели минирование Одесской области и части акватории Чёрного моря. Дипломат привел данные ФСБ России, согласно которым вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, а в водном пространстве у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установлено около 420 якорных речных мин. При этом, по его словам, в марте 2022 года стало известно, что часть морских мин ушли в дрейф по Чёрному морю и беспрепятственно достигли Босфорского пролива. "Результат – подрывы военных и гражданских судов прибрежных государств на дрейфующих минах. Всё это очередной раз демонстрирует, к каким катастрофическим результатам привели безответственные, импульсивные действия украинских властей. Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей", - уточнил Гаврилов. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230503/zerno-1869386667.html

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869381187.html

https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html

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украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, черное море, константин гаврилов, владимир путин, оон, обсе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)