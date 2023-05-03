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Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие" - РИА Новости, 03.05.2023
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16:53 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869453819.html
Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие"
Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие" - РИА Новости, 03.05.2023
Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие"
Реальное "оружие", которое угрожает продлению зерновой сделки, это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:53
2023-05-03T16:53
россия
украина
черное море
константин гаврилов
владимир путин
оон
обсе
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Реальное "оружие", которое угрожает продлению зерновой сделки, это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Реальное "оружие", которое угрожает продлению "черноморской инициативы" по вывозу сельхозпродукции из Украины и аналогичному обязательству перед Россией в снятии препон на пути экспорта зерновых или удобрений – это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что российская сторона пока не видит "желания контрагентов по-настоящему выполнять то, что необходимо для успешной реализации инициативы Генерального секретаря ООН о пакетном подходе к экспорту сельхозпродукции из Украины и России". Гаврилов также отметил, что Москва категорически отвергает озвученные на Форуме в среду "безосновательные заявления государств – участников ОБСЕ об использовании Российской Федерацией продовольственной проблемы в качестве "оружия". "Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия", - указал дипломат. Глава делегации РФ также напомнил, что украинские вооружённые формирования ещё в прошлом году провели минирование Одесской области и части акватории Чёрного моря. Дипломат привел данные ФСБ России, согласно которым вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, а в водном пространстве у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установлено около 420 якорных речных мин. При этом, по его словам, в марте 2022 года стало известно, что часть морских мин ушли в дрейф по Чёрному морю и беспрепятственно достигли Босфорского пролива. "Результат – подрывы военных и гражданских судов прибрежных государств на дрейфующих минах. Всё это очередной раз демонстрирует, к каким катастрофическим результатам привели безответственные, импульсивные действия украинских властей. Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей", - уточнил Гаврилов. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230503/zerno-1869386667.html
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869381187.html
https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html
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россия, украина, черное море, константин гаврилов, владимир путин, оон, обсе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Черное море, Константин Гаврилов, Владимир Путин, ООН, ОБСЕ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гаврилов назвал угрожающее зерновой сделке "оружие"

Гаврилов: реальное оружие, угрожающее зерновой сделке, это террористические акции Киева

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна в Румынии
Разгрузка украинского зерна в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна в Румынии. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Реальное "оружие", которое угрожает продлению зерновой сделки, это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Реальное "оружие", которое угрожает продлению "черноморской инициативы" по вывозу сельхозпродукции из Украины и аналогичному обязательству перед Россией в снятии препон на пути экспорта зерновых или удобрений – это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Дипломат добавил, что российская сторона пока не видит "желания контрагентов по-настоящему выполнять то, что необходимо для успешной реализации инициативы Генерального секретаря ООН о пакетном подходе к экспорту сельхозпродукции из Украины и России".
Гаврилов также отметил, что Москва категорически отвергает озвученные на Форуме в среду "безосновательные заявления государств – участников ОБСЕ об использовании Российской Федерацией продовольственной проблемы в качестве "оружия".
"Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия", - указал дипломат.
Глава делегации РФ также напомнил, что украинские вооружённые формирования ещё в прошлом году провели минирование Одесской области и части акватории Чёрного моря. Дипломат привел данные ФСБ России, согласно которым вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, а в водном пространстве у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установлено около 420 якорных речных мин.
При этом, по его словам, в марте 2022 года стало известно, что часть морских мин ушли в дрейф по Чёрному морю и беспрепятственно достигли Босфорского пролива.
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"Результат – подрывы военных и гражданских судов прибрежных государств на дрейфующих минах. Всё это очередной раз демонстрирует, к каким катастрофическим результатам привели безответственные, импульсивные действия украинских властей. Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей", - уточнил Гаврилов.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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РоссияУкраинаЧерное мореКонстантин ГавриловВладимир ПутинООНОБСЕФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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