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Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка" - РИА Новости, 03.05.2023
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13:14 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка" - РИА Новости, 03.05.2023
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран. Решение было принято в ответ на изъятие... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:14
2023-05-03T13:14
экономика
россия
сша
москва
дмитрий медведев
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
фортум
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран. Решение было принято в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. К чему это приведет – в материале РИА Новости.Безотлагательные мерыКак сказано в преамбуле указа, подписание документа было обусловлено необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран. Теперь, как только против российских компаний будут предприняты враждебные шаги, Москва может ввести временное управление в отношении иностранных предприятий, ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских фирм.По умолчанию временным управляющим будет Росимущество, но президент может определить другое лицо. Ведомство будет осуществлять полномочия собственника соответствующих активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом". Кроме того, временный управляющий проведет инвентаризацию имущества, находящегося в управлении, и обеспечит его сохранность.Все расходы на эту деятельность будут покрываться за счет доходов, получаемых с использования объектов. Временное управление иностранными предприятиями, акциями и долями прекращается также по решению президента. Указ вступил в силу 25 апреля.В этом же документе был приведен перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. Так, во временное управление Росимуществу переданы 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, а также 69,8807% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Russia B. V., и 28,3488% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Holding B. V."Око за око"Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе. "Если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу", - подчеркнул Медведев. По его словам, западные демократии традиционно отталкивались от святости частной собственности, но сами же решили растоптать эту доктрину своими санкциями."Второе - совершенно понятно, что эти санкции, что бы нам ни говорили, к сожалению, направлены против конкретных российских людей. Не против политического руководства или бизнес-элиты, а против обычных российских граждан. Ну, как назвать иначе ситуацию, когда людям отказывают в визах или замораживают их платежные средства, те же самые карты, это война экономическая, развязанная против каждого конкретного российского гражданина, а не против элиты", - объяснил замглавы Совбеза.В связи с этим Медведев предлагает действовать по принципу "око за око". При этом он не исключил, что России придется долго судится с западными странами в международных инстанциях.
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экономика, россия, сша, москва, дмитрий медведев, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум
Экономика, Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум

Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран. Решение было принято в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. К чему это приведет – в материале РИА Новости.

Безотлагательные меры

Как сказано в преамбуле указа, подписание документа было обусловлено необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран. Теперь, как только против российских компаний будут предприняты враждебные шаги, Москва может ввести временное управление в отношении иностранных предприятий, ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских фирм.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
По умолчанию временным управляющим будет Росимущество, но президент может определить другое лицо. Ведомство будет осуществлять полномочия собственника соответствующих активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом". Кроме того, временный управляющий проведет инвентаризацию имущества, находящегося в управлении, и обеспечит его сохранность.
Все расходы на эту деятельность будут покрываться за счет доходов, получаемых с использования объектов. Временное управление иностранными предприятиями, акциями и долями прекращается также по решению президента. Указ вступил в силу 25 апреля.
В этом же документе был приведен перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. Так, во временное управление Росимуществу переданы 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper SE, а также 69,8807% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Russia B. V., и 28,3488% акций "Фортум", принадлежащих Fortum Holding B. V.
© ИнфографикаКакие страны Россия признала недружественными
Какие страны Россия признала недружественными
© Инфографика
Какие страны Россия признала недружественными

"Око за око"

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе. "Если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу", - подчеркнул Медведев. По его словам, западные демократии традиционно отталкивались от святости частной собственности, но сами же решили растоптать эту доктрину своими санкциями.
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
"Второе - совершенно понятно, что эти санкции, что бы нам ни говорили, к сожалению, направлены против конкретных российских людей. Не против политического руководства или бизнес-элиты, а против обычных российских граждан. Ну, как назвать иначе ситуацию, когда людям отказывают в визах или замораживают их платежные средства, те же самые карты, это война экономическая, развязанная против каждого конкретного российского гражданина, а не против элиты", - объяснил замглавы Совбеза.
В связи с этим Медведев предлагает действовать по принципу "око за око". При этом он не исключил, что России придется долго судится с западными странами в международных инстанциях.
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с сотрудниками военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с сотрудниками военно-промышленной корпорации Научно-производственное объединение машиностроения - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с сотрудниками военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения"
 
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