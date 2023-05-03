https://ria.ru/20230503/rudenya-1869481327.html

Руденя: в Тверской области реализуют новые туристические проекты

Руденя: в Тверской области реализуют новые туристические проекты - РИА Новости, 03.05.2023

Руденя: в Тверской области реализуют новые туристические проекты

Четыре муниципалитета Тверской области в 2023 году получат средства из областного бюджета на создание и развитие проектов в сфере туризма, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:04

2023-05-03T18:04

2023-05-03T18:04

тверская область

игорь руденя

ржев

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 3 мая – РИА Новости. Четыре муниципалитета Тверской области в 2023 году получат средства из областного бюджета на создание и развитие проектов в сфере туризма, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области."Вместе с развитием туризма мы развиваем инфраструктуру, комфортную городскую среду, культурную, общественную жизнь в Тверской области, преображаем внешний вид наших городов и поселений. Туризм – это не только возможность получить экономический эффект, но и стимул для местной власти по-другому посмотреть на наши территории", - отметил Руденя.По результатам конкурсного отбора четыре туристических проекта получат средства на реализацию. В числе победителей – Торопецкий муниципальный округ, где модернизируют объект туристического показа - дом патриарха Тихона. В здании будут выполнены капитальные работы, включая проведение системы отопления, замену кровли и ремонт входной группы.В Вышнем Волочке при областной поддержке будет создана экспозиция с элементами дополненной реальности "Волчок приглашает в Волочёк". В городе установят восемь скульптур и информационных тумб. Каждая из скульптур будут снабжена QR-кодом с интерактивной экскурсией.Ржевский муниципальный округ получит средства на проведение ремонта макетного зала, замену витражей и установку пандуса для маломобильных посетителей в музее истории архитектуры Ржева.Ещё одним победителем конкурсного отбора стал Андреапольский муниципальный округ. Поддержка оказана на приобретение и установку сенсорного информационного киоска и стенда с информацией для туристов в местном краеведческом музее.На реализацию всех проектов также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html

ржев

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, ржев, вышний волочек