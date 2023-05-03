https://ria.ru/20230503/rosselkhozbank-1869340835.html

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 03.05.2023

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возвращение Россельхозбанка в систему SWFT находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:53

2023-05-03T10:53

2023-05-03T10:53

экономика

swift

россельхозбанк

турция

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возвращение Россельхозбанка в систему SWFT находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет. "Наши старания продолжаются, надеемся на результат. Главная проблема тут и причина, по которой Россия продлила сделку на 60 дней, - это препятствия на пути экспорта российской агропродукции. Это серьезные препятствия. Тут ведется работа. Генеральный секретарь (ООН) ведет активную работу. Мы тоже его активно поддерживаем. Господин президент (Тайип Эрдоган), несмотря на активную предвыборную кампанию, ведет усилия по этому поводу. С другой стороны, на повестке дня находится вопрос возвращения Россельхозбанка в систему SWIFT, ведутся переговоры на этот счет", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867729630.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, swift, россельхозбанк, турция