https://ria.ru/20230503/reabilitatsiya-1871842517.html
Отделение реабилитации для ветеранов СВО откроют в кубанском госпитале
Отделение реабилитации для ветеранов СВО откроют в кубанском госпитале - РИА Новости, 15.05.2023
Отделение реабилитации для ветеранов СВО откроют в кубанском госпитале
Реабилитационное отделение для участников спецоперации планируют открыть в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в Краснодаре, сообщила заместитель... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-03T13:33
2023-05-03T13:33
2023-05-15T13:40
краснодарский край
краснодар
александр старовойтов
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Реабилитационное отделение для участников спецоперации планируют открыть в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в Краснодаре, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева вместе с главой региона посетили Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, сообщает пресс-служба администрации Кубани."Сейчас проводим большую работу по открытию филиала госфонда в крае. Кроме того, в госпитале создадим стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц, получивших ранения, контузии или заболевания в ходе проведения специальной военной операции", - цитирует пресс-служба слова Миньковой.Отмечается, что на данный момент в многопрофильном медучреждении оказывают помощь кардиологической, неврологической, гастроэнтерологической, пульмонологической, хирургической, урологической и гериатрической направленности, а также анестезиологии, реанимации и микрохирургии глаза. В госпитале также применяются современные методики восстановления: физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия и лечебная физкультура.По итогу рабочей поездки Цивилева рассказала, что обсудила с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым подготовку к открытию филиала фонда, на Кубани его возглавит ветеран боевых действий, Александр Старовойтов.
https://ria.ru/20230502/sotsobekty-1869285381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, александр старовойтов, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодар, Александр Старовойтов, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Реабилитационное отделение для участников спецоперации планируют открыть в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в Краснодаре, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева вместе с главой региона посетили Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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"Сейчас проводим большую работу по открытию филиала госфонда в крае. Кроме того, в госпитале создадим стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц, получивших ранения, контузии или заболевания в ходе проведения специальной военной операции", - цитирует пресс-служба слова Миньковой.
Отмечается, что на данный момент в многопрофильном медучреждении оказывают помощь кардиологической, неврологической, гастроэнтерологической, пульмонологической, хирургической, урологической и гериатрической направленности, а также анестезиологии, реанимации и микрохирургии глаза. В госпитале также применяются современные методики восстановления: физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия и лечебная физкультура.
По итогу рабочей поездки Цивилева рассказала, что обсудила с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
подготовку к открытию филиала фонда, на Кубани его возглавит ветеран боевых действий, Александр Старовойтов
.