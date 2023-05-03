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При обстреле Александровки пострадали два человека - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 03.05.2023 (обновлено: 16:09 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ranenye-1869439973.html
При обстреле Александровки пострадали два человека
При обстреле Александровки пострадали два человека - РИА Новости, 03.05.2023
При обстреле Александровки пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:06
2023-05-03T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Александровки со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО по населенному пункту. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Александровки пострадали два человека

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Александровки украинскими войсками ранены два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВелосипед на дороге в селе Александровка
Велосипед на дороге в селе Александровка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Велосипед на дороге в селе Александровка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
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"Сегодня днем в поселке городского типа Александровка ранены: мужчина 1967 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале, добавив, что в результате вчерашнего обстрела населенного пункта погиб мужчина 1982 года рождения.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Александровки со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО по населенному пункту.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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