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У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок - РИА Новости, 03.05.2023
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок
Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:37
2023-05-03T03:37
2023-05-03T08:00
россия
павел прилучный
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях.На видео виден присутствовавший на родах Прилучный и его дети от первого брака.Ребенок родился 28 апреля, однако новость стала известна только 2 мая, когда Брутян поделилась ей с подписчиками.Дла Павла Прилучного это третий ребенок, в то время Брутян стала мамой впервые.
https://ria.ru/20230427/krestnaya-1867978591.html
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Россия, Павел Прилучный, Шоубиз
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок
У Павла Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян родился мальчик
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях.
На видео виден присутствовавший на родах Прилучный и его дети от первого брака.
Ребенок родился 28 апреля, однако новость стала известна только 2 мая, когда Брутян поделилась ей с подписчиками.
Дла Павла Прилучного это третий ребенок, в то время Брутян стала мамой впервые.
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