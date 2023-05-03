https://ria.ru/20230503/priluchnyy-1869303965.html

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок - РИА Новости, 03.05.2023

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:37

2023-05-03T03:37

2023-05-03T08:00

россия

павел прилучный

шоубиз

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях.На видео виден присутствовавший на родах Прилучный и его дети от первого брака.Ребенок родился 28 апреля, однако новость стала известна только 2 мая, когда Брутян поделилась ей с подписчиками.Дла Павла Прилучного это третий ребенок, в то время Брутян стала мамой впервые.

https://ria.ru/20230427/krestnaya-1867978591.html

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россия, павел прилучный