Рейтинг@Mail.ru
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:29 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/premiya-1869427960.html
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая - РИА Новости, 03.05.2023
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая
Телеканал RU.TV наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за лучшие клипы, песни и дуэты 23 мая в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:29
2023-05-03T15:29
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869429448_0:42:3493:2007_1920x0_80_0_0_82384a6431dc9786b5d8c7dae4c34981.jpg
МОСКВА, 3 мая - Пресс-служба "Русской Медиагруппы". Телеканал RU.TV наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за лучшие клипы, песни и дуэты 23 мая в "Крокус Сити Холле".Русская музыкальная премия телеканала RU.TV – это часть русского культурного кода и все лучшее, что создано российскими исполнителями в сфере музыки за минувший год. Ее целью всегда была поддержка российских исполнителей и музыкальной индустрии. Развитие шоу-бизнеса, его вывод на международный уровень. И в этом году эта миссия важна как никогда.Музыка всегда была в ДНК русских людей, она объединяла нас во все времена, и сегодня исполнители, которые выбрали Россию, поддерживают поклонников и помогают им с оптимизмом смотреть в будущее. Именно поэтому сцена в этом году напоминает стилизованную структуру молекулы ДНК.Уникальны и статуэтки Премии – это точные уменьшенные копии тульских самоваров, которыми в России пользовались на протяжении веков. Статуэтки сегодня отливаются на историческом заводе в Туле.По ковровой дорожке фирменного цвета телеканала – маджента – пройдут самые популярные медийные персоны. Но главной героиней вечера останется русская музыка.Режиссером XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стал Алексей Голубев.23 мая на сцену "Крокус Сити Холла" с эффектными номерами выйдут: Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина, ЮрКисс, HammAli&amp;Navai, Ханна, Seville (Artik &amp; Asti) и многие другие*. Каждый артист, который принимает участие в Премии телеканала RU.TV, остается верен русскоязычной музыке и миллионам своих поклонников. Билеты на Премию уже в продаже.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869429448_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_f90639a4b7da15bbf725c34a71ea4612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Люся Чеботина, получившая премию в номинации "Лучший старт", на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале "Крокус Сити Холл"
Певица Люся Чеботина, получившая премию в номинации Лучший старт, на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певица Люся Чеботина, получившая премию в номинации "Лучший старт", на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - Пресс-служба "Русской Медиагруппы". Телеканал RU.TV наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за лучшие клипы, песни и дуэты 23 мая в "Крокус Сити Холле".
Русская музыкальная премия телеканала RU.TV – это часть русского культурного кода и все лучшее, что создано российскими исполнителями в сфере музыки за минувший год. Ее целью всегда была поддержка российских исполнителей и музыкальной индустрии. Развитие шоу-бизнеса, его вывод на международный уровень. И в этом году эта миссия важна как никогда.
Музыка всегда была в ДНК русских людей, она объединяла нас во все времена, и сегодня исполнители, которые выбрали Россию, поддерживают поклонников и помогают им с оптимизмом смотреть в будущее. Именно поэтому сцена в этом году напоминает стилизованную структуру молекулы ДНК.
Уникальны и статуэтки Премии – это точные уменьшенные копии тульских самоваров, которыми в России пользовались на протяжении веков. Статуэтки сегодня отливаются на историческом заводе в Туле.
По ковровой дорожке фирменного цвета телеканала – маджента – пройдут самые популярные медийные персоны. Но главной героиней вечера останется русская музыка.
Режиссером XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стал Алексей Голубев.
23 мая на сцену "Крокус Сити Холла" с эффектными номерами выйдут: Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина, ЮрКисс, HammAli&Navai, Ханна, Seville (Artik & Asti) и многие другие*. Каждый артист, который принимает участие в Премии телеканала RU.TV, остается верен русскоязычной музыке и миллионам своих поклонников. Билеты на Премию уже в продаже.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала