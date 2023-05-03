https://ria.ru/20230503/premiya-1869427960.html

XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая

XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая - РИА Новости, 03.05.2023

XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV состоится 23 мая

Телеканал RU.TV наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за лучшие клипы, песни и дуэты 23 мая в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:29

2023-05-03T15:29

2023-05-03T15:29

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 мая - Пресс-служба "Русской Медиагруппы". Телеканал RU.TV наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за лучшие клипы, песни и дуэты 23 мая в "Крокус Сити Холле".Русская музыкальная премия телеканала RU.TV – это часть русского культурного кода и все лучшее, что создано российскими исполнителями в сфере музыки за минувший год. Ее целью всегда была поддержка российских исполнителей и музыкальной индустрии. Развитие шоу-бизнеса, его вывод на международный уровень. И в этом году эта миссия важна как никогда.Музыка всегда была в ДНК русских людей, она объединяла нас во все времена, и сегодня исполнители, которые выбрали Россию, поддерживают поклонников и помогают им с оптимизмом смотреть в будущее. Именно поэтому сцена в этом году напоминает стилизованную структуру молекулы ДНК.Уникальны и статуэтки Премии – это точные уменьшенные копии тульских самоваров, которыми в России пользовались на протяжении веков. Статуэтки сегодня отливаются на историческом заводе в Туле.По ковровой дорожке фирменного цвета телеканала – маджента – пройдут самые популярные медийные персоны. Но главной героиней вечера останется русская музыка.Режиссером XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стал Алексей Голубев.23 мая на сцену "Крокус Сити Холла" с эффектными номерами выйдут: Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина, ЮрКисс, HammAli&Navai, Ханна, Seville (Artik & Asti) и многие другие*. Каждый артист, который принимает участие в Премии телеканала RU.TV, остается верен русскоязычной музыке и миллионам своих поклонников. Билеты на Премию уже в продаже.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы