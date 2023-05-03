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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.05.2023
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20:08 03.05.2023
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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.05.2023
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:08
2023-05-03T20:08
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений куйвашев
погода
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. В свою очередь, в Уралгидромете ранее сообщили, что в среду в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 44-детней давности, воздух прогрелся до 27,8 градуса. По данным синоптиков, аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более продержится на Урале до 7 мая, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Как сообщал глава региона Евгений Куйвашев, на восстановление жилья и инфраструктуры потребуется около 2 миллиардов рублей.
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свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений куйвашев, погода, россия
Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евгений Куйвашев, Погода, Россия
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
«
"По данным синоптиков, в ближайшие часы 3 мая, ночью и днем 4 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 27 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Уралгидромете ранее сообщили, что в среду в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 44-детней давности, воздух прогрелся до 27,8 градуса. По данным синоптиков, аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более продержится на Урале до 7 мая, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Как сообщал глава региона Евгений Куйвашев, на восстановление жилья и инфраструктуры потребуется около 2 миллиардов рублей.
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