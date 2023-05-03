https://ria.ru/20230503/preduprezhdenie-1869507410.html

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.05.2023

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:08

2023-05-03T20:08

2023-05-03T20:08

свердловская область

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений куйвашев

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. В свою очередь, в Уралгидромете ранее сообщили, что в среду в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 44-детней давности, воздух прогрелся до 27,8 градуса. По данным синоптиков, аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более продержится на Урале до 7 мая, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Как сообщал глава региона Евгений Куйвашев, на восстановление жилья и инфраструктуры потребуется около 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html

свердловская область

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений куйвашев, погода, россия