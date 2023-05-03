https://ria.ru/20230503/pozhar-1869498591.html
В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса
В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса - РИА Новости, 03.05.2023
В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса
Пожар отходов лесопроизводства тушат на 1,5 тысячи квадратных метров в городе Арсеньев в Приморском крае, угрозы строениям нет, сообщает главк МЧС по региону. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:20
2023-05-03T19:20
2023-05-03T19:20
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Пожар отходов лесопроизводства тушат на 1,5 тысячи квадратных метров в городе Арсеньев в Приморском крае, угрозы строениям нет, сообщает главк МЧС по региону. Ранее в соцсетях появилось видео пожара. Со слов очевидцев утверждалось, что крупный пожар произошел якобы в районе лесоперерабатывающего комплекса в приморском Арсеньеве. О пострадавших не сообщалось. По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории почти в 500 метрах от пилорамы поступил в 19.16 (12.16 мск). На момент прибытия пожарных горели отходы лесопроизводства и сухая растительность. "По предварительным данным, площадь пожара составляет около1500 квадратных метров, угрозы строениям нет. Ситуация находится на контроле Главного управления. Информация уточняется", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Приморья, пожар произошел на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу компании "Строймеханизация СУМ 5", организована проверка. Надзорное ведомство также оценит исполнение предприятием требований законодательства, в том числе и меры противопожарной безопасности. "Для координации деятельности правоохранительных и специальных служб на место выехал прокурор Арсеньева Дмитрий Струков... После вмешательства прокуратуры на месте обеспечено дежурство экипажа "скорой", - сообщает надзорное ведомство. В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869467372.html
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край, Россия
В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса
В приморском Арсеньеве загорелись отходы лесопроизводства на 1,5 тысячи квадратных метров
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости.
Пожар отходов лесопроизводства тушат на 1,5 тысячи квадратных метров в городе Арсеньев в Приморском крае, угрозы строениям нет, сообщает
главк МЧС по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео пожара. Со слов очевидцев утверждалось, что крупный пожар произошел якобы в районе лесоперерабатывающего комплекса в приморском Арсеньеве. О пострадавших не сообщалось.
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По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории почти в 500 метрах от пилорамы поступил в 19.16 (12.16 мск). На момент прибытия пожарных горели отходы лесопроизводства и сухая растительность.
"По предварительным данным, площадь пожара составляет около1500 квадратных метров, угрозы строениям нет. Ситуация находится на контроле Главного управления. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Приморья, пожар произошел на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу компании "Строймеханизация СУМ 5", организована проверка. Надзорное ведомство также оценит исполнение предприятием требований законодательства, в том числе и меры противопожарной безопасности.
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"Для координации деятельности правоохранительных и специальных служб на место выехал прокурор Арсеньева Дмитрий Струков... После вмешательства прокуратуры на месте обеспечено дежурство экипажа "скорой", - сообщает надзорное ведомство.
В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.
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