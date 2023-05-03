https://ria.ru/20230503/pozhar-1869498591.html

В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса

В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса - РИА Новости, 03.05.2023

В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса

Пожар отходов лесопроизводства тушат на 1,5 тысячи квадратных метров в городе Арсеньев в Приморском крае, угрозы строениям нет, сообщает главк МЧС по региону. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:20

2023-05-03T19:20

2023-05-03T19:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Пожар отходов лесопроизводства тушат на 1,5 тысячи квадратных метров в городе Арсеньев в Приморском крае, угрозы строениям нет, сообщает главк МЧС по региону. Ранее в соцсетях появилось видео пожара. Со слов очевидцев утверждалось, что крупный пожар произошел якобы в районе лесоперерабатывающего комплекса в приморском Арсеньеве. О пострадавших не сообщалось. По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории почти в 500 метрах от пилорамы поступил в 19.16 (12.16 мск). На момент прибытия пожарных горели отходы лесопроизводства и сухая растительность. "По предварительным данным, площадь пожара составляет около1500 квадратных метров, угрозы строениям нет. Ситуация находится на контроле Главного управления. Информация уточняется", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Приморья, пожар произошел на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу компании "Строймеханизация СУМ 5", организована проверка. Надзорное ведомство также оценит исполнение предприятием требований законодательства, в том числе и меры противопожарной безопасности. "Для координации деятельности правоохранительных и специальных служб на место выехал прокурор Арсеньева Дмитрий Струков... После вмешательства прокуратуры на месте обеспечено дежурство экипажа "скорой", - сообщает надзорное ведомство. В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869467372.html

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, россия