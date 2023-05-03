https://ria.ru/20230503/pozhar-1869467372.html
Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом
Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом - РИА Новости, 03.05.2023
Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом
Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России привлечены к тушению крупного ландшафтного пожара вблизи села Озерное в Звериноголовском районе Курганской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:22
2023-05-03T17:22
2023-05-03T17:22
происшествия
курган
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России привлечены к тушению крупного ландшафтного пожара вблизи села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее сообщалось об эвакуации в превентивных целях жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара, фронт горения которого составляет полтора километра. Пункт временного размещения находится в Звериноголовской средней общеобразовательной школе. "В ликвидации пожара задействованы 120 человек и 23 единицы техники, в том числе авиация. Вертолетом Ми-8 и самолетом-амфибией Бе-200 совершены 19 сбросов воды общим объемом 69 тонн", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тяжелая инженерная техника осуществляет опашку вокруг населенного пункта. По предварительной информации, пострадавших нет. В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ми-8 АМТШ
Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом
Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара возле села под Курганом
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России привлечены к тушению крупного ландшафтного пожара вблизи села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось об эвакуации в превентивных целях жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара, фронт горения которого составляет полтора километра. Пункт временного размещения находится в Звериноголовской средней общеобразовательной школе.
"В ликвидации пожара задействованы 120 человек и 23 единицы техники, в том числе авиация. Вертолетом Ми-8
и самолетом-амфибией Бе-200 совершены 19 сбросов воды общим объемом 69 тонн", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тяжелая инженерная техника осуществляет опашку вокруг населенного пункта. По предварительной информации, пострадавших нет.
В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.
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