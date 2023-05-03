https://ria.ru/20230503/pozhar-1869467372.html

Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом

Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом - РИА Новости, 03.05.2023

Самолет и вертолет привлекли к тушению пожара возле села под Курганом

Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России привлечены к тушению крупного ландшафтного пожара вблизи села Озерное в Звериноголовском районе Курганской... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:22

2023-05-03T17:22

2023-05-03T17:22

происшествия

курган

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

ми-8 амтш

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России привлечены к тушению крупного ландшафтного пожара вблизи села Озерное в Звериноголовском районе Курганской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее сообщалось об эвакуации в превентивных целях жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара, фронт горения которого составляет полтора километра. Пункт временного размещения находится в Звериноголовской средней общеобразовательной школе. "В ликвидации пожара задействованы 120 человек и 23 единицы техники, в том числе авиация. Вертолетом Ми-8 и самолетом-амфибией Бе-200 совершены 19 сбросов воды общим объемом 69 тонн", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тяжелая инженерная техника осуществляет опашку вокруг населенного пункта. По предварительной информации, пострадавших нет. В конце апреля в результате пожара в курганской деревне Логоушка, где на площади 6 тысяч квадратных метров огнем были охвачены почти 80 строений, а сухая растительность горела на 80 гектарах, погибла женщина. Также с крупными пожарами боролись рядом с двумя микрорайонами Кургана и в селе Юрахлы.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш