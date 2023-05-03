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К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов - РИА Новости, 03.05.2023
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09:48 03.05.2023 (обновлено: 10:06 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869326947.html
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов - РИА Новости, 03.05.2023
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов
Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:48
2023-05-03T10:06
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. "Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
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тамань (станица)
краснодарский край
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов

Губернатор Кондратьев: к тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять поездов

© Фото : ЧП / КРЫМ | НОВОСТИПожар на территории нефтебазы в поселке Волна
Пожар на территории нефтебазы в поселке Волна - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : ЧП / КРЫМ | НОВОСТИ
Пожар на территории нефтебазы в поселке Волна
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.
"Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
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ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайТемрюкский районВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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