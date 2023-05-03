https://ria.ru/20230503/pozhar-1869326947.html

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов - РИА Новости, 03.05.2023

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов

Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:48

2023-05-03T09:48

2023-05-03T10:06

происшествия

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. "Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)