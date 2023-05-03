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К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов - РИА Новости, 03.05.2023
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов
Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:48
2023-05-03T09:48
2023-05-03T10:06
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пять пожарных поездов привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Тамани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. "Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять пожарных поездов
Губернатор Кондратьев: к тушению пожара на нефтебазе на Кубани подключили пять поездов