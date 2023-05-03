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В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина - РИА Новости, 03.05.2023
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07:27 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312353.html
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина - РИА Новости, 03.05.2023
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина
Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:27
2023-05-03T07:27
канск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и бани, сообщает краевой главк ГУ МЧС. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в ночь на среду, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2.37 (22.37 мск). "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений уже горело два жилых дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Звено газодымозащитной службы проверяло дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар был локализован на площади 603 квадратных метра в 0.20 мск и ликвидирован в 6.48 мск. При пожаре "в разной степени пострадали три жилых дома", сгорели хозяйственные постройки в трех домах, бани и гаражи, отмечают в ГУ МЧС. На тушении работали 29 человек и девять единиц техники. Причину пожара установит следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312041.html
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канск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Канск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина

В результате крупного пожара в Канске Красноярского края погиб мужчина

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и бани, сообщает краевой главк ГУ МЧС.
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в ночь на среду, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2.37 (22.37 мск).
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"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений уже горело два жилых дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Звено газодымозащитной службы проверяло дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожар был локализован на площади 603 квадратных метра в 0.20 мск и ликвидирован в 6.48 мск. При пожаре "в разной степени пострадали три жилых дома", сгорели хозяйственные постройки в трех домах, бани и гаражи, отмечают в ГУ МЧС.
На тушении работали 29 человек и девять единиц техники. Причину пожара установит следственно-оперативная группа.
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КанскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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