https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312353.html
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина - РИА Новости, 03.05.2023
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина
Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:27
2023-05-03T07:27
2023-05-03T07:27
канск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и бани, сообщает краевой главк ГУ МЧС. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в ночь на среду, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2.37 (22.37 мск). "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений уже горело два жилых дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Звено газодымозащитной службы проверяло дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар был локализован на площади 603 квадратных метра в 0.20 мск и ликвидирован в 6.48 мск. При пожаре "в разной степени пострадали три жилых дома", сгорели хозяйственные постройки в трех домах, бани и гаражи, отмечают в ГУ МЧС. На тушении работали 29 человек и девять единиц техники. Причину пожара установит следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312041.html
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869308191.html
канск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Канск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина
В результате крупного пожара в Канске Красноярского края погиб мужчина
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости.
Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и бани, сообщает
краевой главк ГУ МЧС.
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в ночь на среду, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2.37 (22.37 мск).
После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело
"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений уже горело два жилых дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Звено газодымозащитной службы проверяло дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожар был локализован на площади 603 квадратных метра в 0.20 мск и ликвидирован в 6.48 мск. При пожаре "в разной степени пострадали три жилых дома", сгорели хозяйственные постройки в трех домах, бани и гаражи, отмечают в ГУ МЧС.
На тушении работали 29 человек и девять единиц техники. Причину пожара установит следственно-оперативная группа.
При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека