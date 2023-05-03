https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312353.html

В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина

В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина - РИА Новости, 03.05.2023

В результате крупного пожара в Канске погиб мужчина

Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:27

2023-05-03T07:27

2023-05-03T07:27

канск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Тело мужчины нашли при тушении крупного пожара в Канске Красноярского края, в результате которого пострадали три дома и сгорели надворные постройки, гаражи и бани, сообщает краевой главк ГУ МЧС. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в ночь на среду, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2.37 (22.37 мск). "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений уже горело два жилых дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Звено газодымозащитной службы проверяло дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар был локализован на площади 603 квадратных метра в 0.20 мск и ликвидирован в 6.48 мск. При пожаре "в разной степени пострадали три жилых дома", сгорели хозяйственные постройки в трех домах, бани и гаражи, отмечают в ГУ МЧС. На тушении работали 29 человек и девять единиц техники. Причину пожара установит следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312041.html

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канск

красноярский край

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канск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия