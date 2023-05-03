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После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело
После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.05.2023
После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщается в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:18
2023-05-03T07:18
2023-05-03T07:18
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК. Бытовки загорелись в Балашихе вечером во вторник на площади 300 квадратных метров, сообщало МЧС. Прокуратура сообщила ночью, что пожар ликвидировали. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар унес жизни трех человек, двое попали в больницу. "Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело
После пожара в бытовках в Балашихе возбудили дело о причинении смерти по неосторожности