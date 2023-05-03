https://ria.ru/20230503/pozhar-1869311443.html

В Валдае загорелось здание военкомата

В Валдае загорелось здание военкомата - РИА Новости, 03.05.2023

В Валдае загорелось здание военкомата

Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:05

2023-05-03T07:05

2023-05-03T07:08

происшествия

новгородская область

валдай

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата. "Причиной пожара стало, предположительно, короткое замыкание", - добавляет ведомство. Кроме того, из-за пожара был поврежден магистральный кабель оптической линии связи, поэтому сейчас ограничен доступ к услугам интернета и кабельного телевидения. Телекоммуникационная компания обещает устранить неполадки днем в среду.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html

новгородская область

валдай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, валдай, россия, следственный комитет россии (ск рф)