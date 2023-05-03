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В Валдае загорелось здание военкомата - РИА Новости, 03.05.2023
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07:05 03.05.2023 (обновлено: 07:08 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869311443.html
В Валдае загорелось здание военкомата
В Валдае загорелось здание военкомата - РИА Новости, 03.05.2023
В Валдае загорелось здание военкомата
Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:05
2023-05-03T07:08
происшествия
новгородская область
валдай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону. По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата. "Причиной пожара стало, предположительно, короткое замыкание", - добавляет ведомство. Кроме того, из-за пожара был поврежден магистральный кабель оптической линии связи, поэтому сейчас ограничен доступ к услугам интернета и кабельного телевидения. Телекоммуникационная компания обещает устранить неполадки днем в среду.
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новгородская область
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происшествия, новгородская область, валдай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Валдай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Валдае загорелось здание военкомата

В городе Валдай Новгородской области загорелось здание военкомата

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС России во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС России во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области, сообщило управление Следственного комитета по региону.
«
"По факту возгорания здания военкомата в городе Валдай Новгородской области следственными органами СК России по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата.
"Причиной пожара стало, предположительно, короткое замыкание", - добавляет ведомство.
Кроме того, из-за пожара был поврежден магистральный кабель оптической линии связи, поэтому сейчас ограничен доступ к услугам интернета и кабельного телевидения. Телекоммуникационная компания обещает устранить неполадки днем в среду.
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ПроисшествияНовгородская областьВалдайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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