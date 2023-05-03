https://ria.ru/20230503/pozhar-1869306084.html

В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 03.05.2023

В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T04:38

2023-05-03T04:38

2023-05-03T10:57

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

вениамин кондратьев

тамань (станица)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Угрозы для жителей населенного пункта нет. Кондратьев подчеркнул, что делается все возможное, чтобы пресечь распространение огня.Причины ЧП не называются.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html

краснодарский край

темрюкский район

тамань (станица)

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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, тамань (станица)