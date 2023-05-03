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В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 03.05.2023
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04:38 03.05.2023 (обновлено: 10:57 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869306084.html
В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 03.05.2023
В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:38
2023-05-03T10:57
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
тамань (станица)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Угрозы для жителей населенного пункта нет. Кондратьев подчеркнул, что делается все возможное, чтобы пресечь распространение огня.Причины ЧП не называются.
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краснодарский край
темрюкский район
тамань (станица)
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, тамань (станица)
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, Тамань (станица)
В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

В кубанском поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

Угрозы для жителей населенного пункта нет. Кондратьев подчеркнул, что делается все возможное, чтобы пресечь распространение огня.
Причины ЧП не называются.
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ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районВениамин КондратьевТамань (станица)
 
 
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