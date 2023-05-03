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В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках - РИА Новости, 03.05.2023
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01:26 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869300707.html
В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках
В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках - РИА Новости, 03.05.2023
В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках
Спасатели ликвидировали пожар в бытовках в подмосковной Балашихе, говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:26
2023-05-03T01:26
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в бытовках в подмосковной Балашихе, говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров, пострадали пять человек. "В настоящее время огонь ликвидирован", - говорится в сообщении прокуратуры. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
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балашиха
московская область (подмосковье)
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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках

В подмосковной Балашихе ликвидировали пожар в бытовках

© Фото : АГН "Москва"Пожарная техника в Москве
Пожарная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : АГН "Москва"
Пожарная техника в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в бытовках в подмосковной Балашихе, говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров, пострадали пять человек.
"В настоящее время огонь ликвидирован", - говорится в сообщении прокуратуры.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
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БалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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