https://ria.ru/20230503/pozhar-1869300707.html

В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках

В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках - РИА Новости, 03.05.2023

В Балашихе ликвидировали пожар в бытовках

Спасатели ликвидировали пожар в бытовках в подмосковной Балашихе, говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:26

2023-05-03T01:26

2023-05-03T01:26

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в бытовках в подмосковной Балашихе, говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров, пострадали пять человек. "В настоящее время огонь ликвидирован", - говорится в сообщении прокуратуры. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869223534.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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2023

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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия