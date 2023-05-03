https://ria.ru/20230503/potreblenie-1869302547.html

Исследование показало рост покупательского оптимизма в России

Исследование показало рост покупательского оптимизма в России - РИА Новости, 03.05.2023

Исследование показало рост покупательского оптимизма в России

Доля потребителей России, уверенных в своих перспективах и готовых тратить, по итогам первого квартала превысила число пессимистично настроенных, такой рост... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:44

2023-05-03T02:44

2023-05-03T02:53

россия

игорь караваев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Доля потребителей России, уверенных в своих перспективах и готовых тратить, по итогам первого квартала превысила число пессимистично настроенных, такой рост покупательского оптимизма позволяет делать осторожные прогнозы относительно восстановления спроса на товары повседневного спроса (FMCG), говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ, которые есть у РИА Новости. Значение индекса варьируется в пределах 200 пунктов, уровень выше 100 пунктов свидетельствует о том, что среди потребителей преобладают оптимистичные настроения с точки зрения личного материального положения, рабочих перспектив и готовности тратить деньги. Выборка - 1000 респондентов из городов с населением более 1 миллиона человек. В компании считают, что уровень индекса "не просто стабилизировался, а задал противоположный тренд: доля покупателей, уверенных в перспективах и готовых тратить средства, превысила процент тех, кто настроен более пессимистично", а рост покупательского оптимизма позволяет сделать осторожные прогнозы относительно восстановления спроса на FMCG-рынке. Составляющие оптимизмаСогласно материалам, в первом квартале доля позитивных оценок выросла в трех ключевых компонентах индекса - на 6 процентных пунктов в перспективах трудоустройства (61% опрошенных потребителей оценивают их как отличные и хорошие), на 5 процентных пунктов - в материальном положении (61%) и на 3 процентных пункта - в готовности к покупке новых вещей (46%). Опрос показал, что значительно сократилось число тех, кто считает, что экономика страны находится в кризисе: например, в четвертом квартале 2021 года так говорили 75% респондентов, а к началу 2023 года - только 55%. Пятая часть потребителей (21%) считают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение в стране улучшится. Несмотря на готовность тратить деньги, а также уверенность в собственных перспективах, 67% покупателей видят необходимость тщательного управления своим бюджетом, видя основными сферами экономии покупку новой одежды и расходы на развлечения и питание вне дома. Но при этом в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на одежде стали экономить меньше (67% против 71%), а на развлечениях и питании вне дома - больше (65% и 61% против 64% и 59% соответственно). Доля стремящихся сократить расходы снижается среди тех, кто хотел бы обновить предметы домашнего обихода (46% против 50%), поехать в ежегодный отпуск (46% против 48%) и купить разного рода электронику (43% против 46%). "Несмотря на то, что в текущих условиях ключевым трендом остается экономия, потребители настроены оптимистично, и в долгосрочной перспективе планируют тратить чуть больше средств при улучшении экономической ситуации, чем в прошлом квартале", - приходят к выводу в NielsenIQ. Но при улучшении экономической ситуации более четверти потребителей продолжат экономить в первую очередь на питании, развлечениях вне дома и покупке готовой одежды - согласно материалам, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года их доля почти не изменилась. Взгляд со стороны"С начала 2023 года мы действительно фиксируем некоторое оживление потребительского спроса, в первую очередь - в сегменте повседневных товаров", - прокомментировал председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он считает, что потребители, несмотря на сдержанный подход к тратам, продолжают приспосабливаться к текущей экономической обстановке; также покупательской активности содействует отсутствие резких изменений в реальных располагаемых доходах. Глава АКОРТа отметил и постепенное восстановление спроса в бытовой технике и электронике: так, отставание от предыдущих периодов в первом квартале начало сокращаться, а по итогам апреля в продажах бытовой техники фиксировалась позитивная динамика год к году. "Однако, несмотря на позитивную динамику, тренд на экономию пока сохраняется. К тому же продолжается трансформация структуры спроса, сопровождающаяся перетеканием трафика из премиального сегмента в средний и низкий, а также ростом популярности товаров собственных торговых марок", - добавил Караваев. Гендиректор аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что в марте, по сравнению с февралем, "действительно есть робкие ростки, связанные с возможным улучшением потребительских настроений, но их устойчивость вызывает большие вопросы". С одной стороны, присутствует достаточно серьезный кадровый дефицит, годовая инфляция замедляется, а связанные с ростом валютного курса предположения нового роста цен немного стимулируют спрос, прежде всего на непродовольственные товары. "С другой стороны, для покупки товаров длительного пользования многое будет зависеть от ситуации в геополитике - например, сейчас неопределенность усилилась, в том числе после принятия закона об электронных повестках", - заметил Бурмистров. В отношении продуктов питания ситуация иная: в сложные периоды они являются для потребителей одной из немногих доступных радостей - особенно на фоне сомнений в крупных покупках в связи с неопределенностью, отметил эксперт. Но в целом, добавил он, экономика РФ переживает текущую политическую турбулентность лучше, чем можно было бы ожидать - благодаря резкому росту государственных расходов, вкладу предприятий оборонно-промышленного комплекса и достаточно эффективным мерам по обходу санкций. "Но уже в 2024 году есть риски уйти в некоторую негативную зону - потому что может усилиться санкционное давление в отношении государств, являющихся основными торговыми партнерами РФ, а возможностей бюджета из-за расходования резервов и ФНБ будет меньше", - заключил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20230419/zhile-1866304101.html

https://ria.ru/20230420/odezhda-1866526119.html

https://ria.ru/20230420/iphone-1866502814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь караваев, экономика