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Украинские военные несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 03.05.2023 (обновлено: 20:31 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/poteri-1869509161.html
Украинские военные несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР
Украинские военные несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские военные несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР
Киев несет большие потери в районе Белогоровки в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:20
2023-05-03T20:31
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
апты алаудинов
донбасс
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев несет большие потери в районе Белогоровки в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Ранее в среду Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра за пять дней. На данный момент бойцы спецназа "Ахмат" и группировки "Юг" выбивают противника с территории мелового завода и близлежащих лесополос."За эти дни противник снял большое количество ресурсов, которые перекинул на этот участок (район Белогоровки – ред.), которые мы ежедневно планомерно уничтожаем. Если они захотят еще больше ресурсов снять и бросить против нас, то добро пожаловать, приглашаем их", - сказал Алаудинов.Он уточнил, что на данный момент силам Киева на этом участке не оставляют возможности для маневра. "Не позволяем им произвести никаких действий, не завести, не вывести (силы – ред.), уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идем в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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киев, луганская народная республика, апты алаудинов, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Донбасс
Украинские военные несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВСУ несут большие потери в районе Белогоровки в ЛНР

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев несет большие потери в районе Белогоровки в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее в среду Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра за пять дней. На данный момент бойцы спецназа "Ахмат" и группировки "Юг" выбивают противника с территории мелового завода и близлежащих лесополос.
"За эти дни противник снял большое количество ресурсов, которые перекинул на этот участок (район Белогоровки – ред.), которые мы ежедневно планомерно уничтожаем. Если они захотят еще больше ресурсов снять и бросить против нас, то добро пожаловать, приглашаем их", - сказал Алаудинов.
Он уточнил, что на данный момент силам Киева на этом участке не оставляют возможности для маневра. "Не позволяем им произвести никаких действий, не завести, не вывести (силы – ред.), уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идем в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", - сказал Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновДонбасс
 
 
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