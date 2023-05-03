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Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях

Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 03.05.2023

Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 70 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:31

2023-05-03T14:31

2023-05-03T14:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 70 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также в Темировке и Гуляйполе на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

угледар

донецкая народная республика

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украина, россия, угледар, донецкая народная республика