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Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 03.05.2023 (обновлено: 14:46 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/poteri-1869414296.html
Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях
Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 03.05.2023
Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 70 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:31
2023-05-03T14:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 70 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также в Темировке и Гуляйполе на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
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украина, россия, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика
Украинская армия потеряла более 70 солдат на двух направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли более 70 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 70 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также в Темировке и Гуляйполе на Запорожье.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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