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США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в среду - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pomosch-1869514232.html
США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в среду
США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в среду - РИА Новости, 03.05.2023
США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в среду
США в среду объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включит боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:00
2023-05-03T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
карин жан-пьер
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США в среду объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включит боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869296373.html
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в мире, украина, карин жан-пьер, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Карин Жан-Пьер, НАТО, США
США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине в среду

Белый дом сообщил, что США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву в среду

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США в среду объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включит боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Пакет помощи, о котором будет объявлено сегодня днем (местное время - ред.) госдепартаментом и министерством обороны США, включает в себя дополнительные боеприпасы для переданных со стороны США РСЗО HIMARS, которые Украина столь эффективно использует, а также дополнительные снаряды для артиллерии, минометов и гаубиц и противотанковые вооружения", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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