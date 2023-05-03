https://ria.ru/20230503/politik-1869482717.html
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2023
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:10
2023-05-03T18:10
2023-05-03T18:10
в мире
жан-мари ле пен
франция
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на слова его внучки Марион Марешаль. Французский политик был госпитализирован 15 апреля в тяжелом состоянии после сердечного приступа. "Верный своему бойцовскому характеру, он вновь удивил врачей своей стойкостью", - передает издание слова внучки. По ее словам, сейчас Жан-Мари Ле Пен чувствует себя "лучше". 94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865599670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жан-мари ле пен, франция
В мире, Жан-Мари Ле Пен, Франция
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Figaro: французского политика Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы, он вернулся домой
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости.
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro
со ссылкой на слова его внучки Марион Марешаль.
Французский политик был госпитализирован 15 апреля в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
"Верный своему бойцовскому характеру, он вновь удивил врачей своей стойкостью", - передает издание слова внучки.
По ее словам, сейчас Жан-Мари Ле Пен
чувствует себя "лучше".
94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.
Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии