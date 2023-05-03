Рейтинг@Mail.ru
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/politik-1869482717.html
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2023
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:10
2023-05-03T18:10
в мире
жан-мари ле пен
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865623886_0:87:2780:1652_1920x0_80_0_0_758273ab40e8c539fd468f1b5d584a5f.jpg
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на слова его внучки Марион Марешаль. Французский политик был госпитализирован 15 апреля в тяжелом состоянии после сердечного приступа. "Верный своему бойцовскому характеру, он вновь удивил врачей своей стойкостью", - передает издание слова внучки. По ее словам, сейчас Жан-Мари Ле Пен чувствует себя "лучше". 94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865599670.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865623886_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_573ac76f624821af433bb9aeb1f9517b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жан-мари ле пен, франция
В мире, Жан-Мари Ле Пен, Франция
Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

Figaro: французского политика Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы, он вернулся домой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на слова его внучки Марион Марешаль.
Французский политик был госпитализирован 15 апреля в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
"Верный своему бойцовскому характеру, он вновь удивил врачей своей стойкостью", - передает издание слова внучки.
По ее словам, сейчас Жан-Мари Ле Пен чувствует себя "лучше".
94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.
Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
Председатель партии Национальный фронт Франции Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
16 апреля, 00:53
 
В миреЖан-Мари Ле ПенФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала