https://ria.ru/20230503/politik-1869482717.html

Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2023

Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:10

2023-05-03T18:10

2023-05-03T18:10

в мире

жан-мари ле пен

франция

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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы и вернулся домой, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на слова его внучки Марион Марешаль. Французский политик был госпитализирован 15 апреля в тяжелом состоянии после сердечного приступа. "Верный своему бойцовскому характеру, он вновь удивил врачей своей стойкостью", - передает издание слова внучки. По ее словам, сейчас Жан-Мари Ле Пен чувствует себя "лучше". 94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.

https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865599670.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жан-мари ле пен, франция