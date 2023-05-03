https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:08
2023-05-03T16:08
2023-05-03T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале. Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Миронов назвал покушение на Путина поводом к ликвидации украинского руководства