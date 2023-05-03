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Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:08
2023-05-03T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале. Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.
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безопасность, россия, украина, владимир путин, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Миронов, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Ситуация в ДНР и ЛНР
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины

Миронов назвал покушение на Путина поводом к ликвидации украинского руководства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей МироновГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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