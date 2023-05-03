https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины

Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины - РИА Новости, 03.05.2023

Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:08

2023-05-03T16:08

2023-05-03T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир путин

сергей миронов

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:158:2942:1813_1920x0_80_0_0_861c77471733fa201334b692a8dce7d7.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале. Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир путин, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", ситуация в днр и лнр