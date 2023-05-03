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В Екатеринбурге побит температурный рекорд 44-летней давности - РИА Новости, 03.05.2023
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19:49 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869502451.html
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 44-летней давности
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 44-летней давности - РИА Новости, 03.05.2023
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 44-летней давности
Температурный рекорд 44-летней давности был обновлен в Екатеринбурге, где в среду воздух прогрелся до 27,8 градуса, сообщает Уралгидромет. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:49
2023-05-03T19:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Температурный рекорд 44-летней давности был обновлен в Екатеринбурге, где в среду воздух прогрелся до 27,8 градуса, сообщает Уралгидромет. "Третьего мая в Екатеринбурге суточный максимум температуры воздуха достиг отметки 27,8 градуса, это на 1,9 градуса выше прежнего рекорда, отмеченного в этот день в 1979 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что жаркий воздух второй день поступает с Каспийского региона и Ближнего Востока. Аномально теплая погода, по данным синоптиков, удержится в южных районах Свердловской области, Пермского края и на Южном Урале до 7 мая. В дальнейшем перемещение холодного фронта приведет к похолоданию на 7-10 градусов.
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погода, общество, екатеринбург, россия, свердловская область
Погода, Общество, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 44-летней давности

В Екатеринбурге воздух прогрелся до 27,8 градуса, побив температурный рекорд 1979 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Температурный рекорд 44-летней давности был обновлен в Екатеринбурге, где в среду воздух прогрелся до 27,8 градуса, сообщает Уралгидромет.
"Третьего мая в Екатеринбурге суточный максимум температуры воздуха достиг отметки 27,8 градуса, это на 1,9 градуса выше прежнего рекорда, отмеченного в этот день в 1979 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жаркий воздух второй день поступает с Каспийского региона и Ближнего Востока. Аномально теплая погода, по данным синоптиков, удержится в южных районах Свердловской области, Пермского края и на Южном Урале до 7 мая. В дальнейшем перемещение холодного фронта приведет к похолоданию на 7-10 градусов.
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