https://ria.ru/20230503/pogoda-1869315948.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 03.05.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:08

2023-05-03T08:08

2023-05-03T08:08

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Температура в столице - плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет расти и в конце дня составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230426/pogoda-1867832031.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)