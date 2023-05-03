https://ria.ru/20230503/pogoda-1869315948.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 03.05.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:08
2023-05-03T08:08
2023-05-03T08:08
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Температура в столице - плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет расти и в конце дня составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230426/pogoda-1867832031.html
москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидаются дожди и до плюс 13 градусов